A választás után Magyar úton gyűlést tartanak a Vértanúk terén

Pénteken Magyar úton gyűlést tartanak a Vértanúk terén, ahol a szervezők a választási kudarc tanulságainak megvitatására és a nemzeti közösség megerősítésére hívják az érdeklődőket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 9:26
Az összetartozás megerősítését és a választási kudarc tanulságainak közös feldolgozását tűzte ki célul a Magyar úton gyűlés, amelyet pénteken 17 órától rendez meg a PestiSrácok csapata és a Nemzeti Maximumért Alapítvány a pesti Vértanúk terén, a Kossuth tér délkeleti sarkánál – írja a PestiSrácok.

A rendezvényen több ismert közéleti szereplő is felszólal.

Beszédet mond Ferencz Orsolya űrkutató, a Fidesz józsefvárosi képviselőjelöltje, aki már a választás éjszakáján is nagy figyelmet kapott megszólalásával.

Mellette színpadra lép Gajdics Ottó, a Hír TV műsorvezetője, valamint Szabó Gergő, a PestiSrácok főmunkatársa is.

A felszólalók sorát Huth Gergely, Szalai Szilárd, Kertész Dávid, Perutek János és Stefka István gondolatai egészítik ki, a programban pedig zenei elemként Madaras Zsolt énekmondó fellépése is szerepel.

A szervezők szerint a gyűlés közösségi kezdeményezés, amelynek célja, hogy

a nemzeti tábor szélesebb körben kapcsolódjon be a közös jövő alakításába.

A helyszínválasztás sem véletlen: a rendezvény a Nemzeti Vértanúk emlékműve előtt zajlik, amely az 1918–1919-es vörös terror áldozatainak állít emléket. Ugyanezen a helyszínen tartott korábban az alapítvány rendhagyó megemlékezést a kommunizmus áldozatai emléknapján Szabadságharcos főváros 1919–1956–1989 címmel.

A Nemzeti Maximumért Alapítvány honlapja pedig ITT található.

Borítókép: Magyar úton gyűlést szervez péntekre a PestiSrácok (Forrás: PestiSrácok)

               
       
       
       

