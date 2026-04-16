A választás után Magyar úton gyűlést tartanak a Vértanúk terén

Az összetartozás megerősítését és a választási kudarc tanulságainak közös feldolgozását tűzte ki célul a Magyar úton gyűlés, amelyet pénteken 17 órától rendez meg a PestiSrácok csapata és a Nemzeti Maximumért Alapítvány a pesti Vértanúk terén, a Kossuth tér délkeleti sarkánál – írja a PestiSrácok.
A rendezvényen több ismert közéleti szereplő is felszólal.
Beszédet mond Ferencz Orsolya űrkutató, a Fidesz józsefvárosi képviselőjelöltje, aki már a választás éjszakáján is nagy figyelmet kapott megszólalásával.
Mellette színpadra lép Gajdics Ottó, a Hír TV műsorvezetője, valamint Szabó Gergő, a PestiSrácok főmunkatársa is.
A felszólalók sorát Huth Gergely, Szalai Szilárd, Kertész Dávid, Perutek János és Stefka István gondolatai egészítik ki, a programban pedig zenei elemként Madaras Zsolt énekmondó fellépése is szerepel.
A szervezők szerint a gyűlés közösségi kezdeményezés, amelynek célja, hogy
a nemzeti tábor szélesebb körben kapcsolódjon be a közös jövő alakításába.
A helyszínválasztás sem véletlen: a rendezvény a Nemzeti Vértanúk emlékműve előtt zajlik, amely az 1918–1919-es vörös terror áldozatainak állít emléket. Ugyanezen a helyszínen tartott korábban az alapítvány rendhagyó megemlékezést a kommunizmus áldozatai emléknapján Szabadságharcos főváros 1919–1956–1989 címmel.
A Nemzeti Maximumért Alapítvány honlapja pedig ITT található.
Borítókép: Magyar úton gyűlést szervez péntekre a PestiSrácok
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!