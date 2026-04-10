Magyarország energia-elosztóközpont lett, először törtünk ki a trianoni börtönketrecből, de most ez is veszélybe került

– Nagy baj közeleg, higgyék el nekem, energetikai szakembernek, soha ilyen fenyegető nem volt a jövő és soha ennyire éles nem volt a tét a választásokon – hívta fel a figyelmet Tóth Máté, aki húsz éve energiajogászként dolgozik. A szakember kiemelte, fontos tisztán látni mi történik pontosan:

az EU két dolgot kér az energiaszabályozásban és a Tisza Párt két dolgot vállal: megszüntetni a hatósági árbeavatkozást és leválni az orosz energiahordozókról.

– Ezzel és a rezsicsökkentés „piacosításával” pedig összeomlik a jóléti állam – figyelmeztetett.

Magyarország zsarolhatóvá és kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet

Tóth Máté rámutatott: nincs ugyanis más, olcsóbb és szárazföldön hozható forrás, csak drágább, tengeri. – Még a milliárdos Shell-olajember sem tud nekünk hozni. Az EU sem, ahonnan csak az elmúlt héten 11 tankerhajót csakliztak el keleti vásárlók. Négyszeres gázár, négyszeres villanyár, ezer forintos üzemanyag. Csak hogy milyen az élet orosz forrástámasz nélkül: a gáz Prágában 40 forint kilowattóránként, ez nálunk 10 forint. A villany Prágában 138 forint, itt 37 forint. Az energiaárak elszabadulásával 20 százalék feletti infláció jönne; ehhez az üzemanyagárak egyből 8 százalékpontot adnának még hozzá – sorolta az energiajogász.

Meglátása szerint összeomlana a központi pozíciónk is a Kárpát-medencében, újra zsarolhatók lennénk a nyugati nagy energiacégek részéről, ami sokkal-sokkal magasabb beszerzési árakat hozna még annál is, mint amivel a mai régiós árkörnyezetből számoltam. Azt is írta:

Az olaj meg az olcsó orosz gáz nélkül Magyarország elveszítené a regionális elosztó pozícióját, amit 16 éven át épített.

A szakember arra is kitért, a teljes magyar nagystratégia kulcsa az olcsó orosz gáz és olaj. – Magyarország a régió elosztóközpontja lett, hazánk az olaj- és energiahatalmával kitört – és először tört ki – a trianoni börtönketrecből. Ezt is elveszítenénk. Ezzel viszont Magyarország elveszítené a cselekvőképességét, miközben egy zajló, világrendszerváltás idején állunk, ahol az EU épp leértékelődik, nekünk pedig pont a legerősebbnek, legönállóbbnak kell lennünk, hogy talpon maradhassunk – vélekedett.

Tóth Máté szerint már nem csupán az energiapolitikánk, a regionális pozíciónk vagy az üzemanyagár a tét, hanem Magyarország önállósága, magabírása és jövője.

– A legsötétebb kilencvenes évek térnének vissza, amit olyan nehezen sikerült hátrahagynunk, amiből annyira nehéz volt felépülnünk. A lepel lehull: ezért küldték hát ide a nemzetközi nagytőke kiszolgálóit, akik egész életükben végrehajtók voltak, a Shell Kapitány Istvánjától a másik Shell-vezér Bujdosó Andreán át a Meta Dávid Dórájáig, az atlantista háttérlobbi Orbán Anitáján át az EU Bizottság küldöttjéig Gerzsenyi Gabriellával, Kollár Kingával, és az impexes Radnai-családdal együtt. Ezt kell hát végrehajtaniuk. Ezt még egyszer nem bírjuk ki – fogalmazott.