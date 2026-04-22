márki - zay péterországgyűlésköztársasági elnök

Márki-Zay Péter már a Sándor-palotát nézi, köztársasági elnökként is el tudná képzelni magát

Államfői ambícióiról írt Facebook-posztjában Márki-Zay Péter, aki arról számolt be, hogy sokan támogatnák egy ilyen szerepben, és közölte: közvetlen elnökválasztás esetén minden bizonnyal elindulna.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 17:37
Márki-Zay Péter Forrás: Facebook
Köztársasági elnöki ambícióiról írt Facebook-posztjában Márki-Zay Péter. 

A hódmezővásárhelyi polgármester azt közölte, sok támogató levelet, üzenetet és telefonhívást kap azzal kapcsolatban, hogy államfőként is el tudnák képzelni, és arról is beszámolt, hogy petíciók is indultak az ügyben. A politikus felidézte, hogy szegedi látogatásán, valamint korábbi rendezvényeken is többen biztatták egy esetleges köztársasági elnöki jelöltségre. Hozzátette:

 ha lenne közvetlen elnökválasztás Magyarországon, minden bizonnyal elindulna.

Márki-Zay Péter ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi rendszerben az Országgyűlés választja meg a köztársasági elnököt, és nem tartja valószínűnek, hogy Magyar Péter őt jelölné. Posztjában arról is írt, hogy 

a választás után telefonon beszélt a Tisza Párt vezetőjével, akinek gratulált, és nagyra értékelte a kitartását.

Bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök szerepe szerinte nem lehet pusztán protokolláris: az államfőnek fékként és ellensúlyként is működnie kell a mindenkori hatalommal szemben, miközben a nemzeti egységet, az alkotmányosságot és a közélet tisztaságát is képviselnie kell.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Forrás: Facebook)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
