Márki-Zay Péter már a Sándor-palotát nézi, köztársasági elnökként is el tudná képzelni magát

Köztársasági elnöki ambícióiról írt Facebook-posztjában Márki-Zay Péter.

A hódmezővásárhelyi polgármester azt közölte, sok támogató levelet, üzenetet és telefonhívást kap azzal kapcsolatban, hogy államfőként is el tudnák képzelni, és arról is beszámolt, hogy petíciók is indultak az ügyben. A politikus felidézte, hogy szegedi látogatásán, valamint korábbi rendezvényeken is többen biztatták egy esetleges köztársasági elnöki jelöltségre. Hozzátette:

ha lenne közvetlen elnökválasztás Magyarországon, minden bizonnyal elindulna.

Márki-Zay Péter ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi rendszerben az Országgyűlés választja meg a köztársasági elnököt, és nem tartja valószínűnek, hogy Magyar Péter őt jelölné. Posztjában arról is írt, hogy

a választás után telefonon beszélt a Tisza Párt vezetőjével, akinek gratulált, és nagyra értékelte a kitartását.

Bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök szerepe szerinte nem lehet pusztán protokolláris: az államfőnek fékként és ellensúlyként is működnie kell a mindenkori hatalommal szemben, miközben a nemzeti egységet, az alkotmányosságot és a közélet tisztaságát is képviselnie kell.