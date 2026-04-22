Gulyás Márton az internetről tudta meg, hogy Ruff Bálint tárgyalt Magyar Péterrel

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a májusban megalakuló Tisza-kormányban Ruff Bálintot bízza meg a Miniszterelnökség vezetésével. Ruff rendszeres szereplője a Partizánnak, különös tekintettel a nemrég véget ért Vétó című politikai műsorra – hívja fel a figyelmet a Telex.

A portál a Tisza Párt elnökének bejelentésével kapcsolatban megkereste Gulyás Mártont. A Partizán főszerkesztője válaszában azt írta:

Arról, hogy Ruff Bálint dolgozott volna a Tisza Pártnak, nincs és nem is volt tudomásom. Az elmúlt években érvényben lévő szerződésünk szigorúan szabályozta és kizárta Ruff Bálint esetleges tanácsadói jogviszonyát a Tisza Párttal vagy annak jelöltjeivel.

A cikk szerint Magyar Péter és Ruff Bálint találkozójáról és a tárgyalás tényéről a nyilvánosságból értesült Gulyás Márton a múlt héten napvilágot látott közös fénykép alapján, ezután döntöttek úgy, hogy a másnapi Vétó-adás lesz az utolsó, ami a Partizán csatornáján megjelenik, az utolsónak szánt, április végére tervezett, közönség előtti Vétót törölték,

Ruff Bálinttal pedig azonnali hatállyal megindították a vállalkozási szerződésük lezárását.

