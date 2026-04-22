gulyás mártonpartizánminiszterelnökségMagyar Péter

Gulyás Márton az internetről tudta meg, hogy Ruff Bálint tárgyalt Magyar Péterrel

A Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa az utóbbi években a Partizánnal állt szerződésben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 15:39
Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a májusban megalakuló Tisza-kormányban Ruff Bálintot bízza meg a Miniszterelnökség vezetésével. Ruff rendszeres szereplője a Partizánnak, különös tekintettel a nemrég véget ért Vétó című politikai műsorra – hívja fel a figyelmet a Telex.

Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője (képernyőfotó)

A portál a Tisza Párt elnökének bejelentésével kapcsolatban megkereste Gulyás Mártont. A Partizán főszerkesztője válaszában azt írta:

Arról, hogy Ruff Bálint dolgozott volna a Tisza Pártnak, nincs és nem is volt tudomásom. Az elmúlt években érvényben lévő szerződésünk szigorúan szabályozta és kizárta Ruff Bálint esetleges tanácsadói jogviszonyát a Tisza Párttal vagy annak jelöltjeivel.

A cikk szerint Magyar Péter és Ruff Bálint találkozójáról és a tárgyalás tényéről a nyilvánosságból értesült Gulyás Márton a múlt héten napvilágot látott közös fénykép alapján, ezután döntöttek úgy, hogy a másnapi Vétó-adás lesz az utolsó, ami a Partizán csatornáján megjelenik, az utolsónak szánt, április végére tervezett, közönség előtti Vétót törölték,

Ruff Bálinttal pedig azonnali hatállyal megindították a vállalkozási szerződésük lezárását.

Borítókép: Ruff Bálint (képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
