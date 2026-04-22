szdszpartizántisza pártbotka lászlóMagyar Péter

Kulcspozícióba kerül a Tisza-kormányban Gyurcsány és Bajnai embere

A Tisza Párt körül egyre több olyan szereplő bukkan fel, akik korábban az SZDSZ, az MSZP vagy a 2022-es baloldali összefogás kampányaiban vállaltak szerepet. Közéjük tartozik Ruff Bálint is, aki a Gyurcsány–Bajnai-korszak liberális politikai köreiből indulva Botka László és Márki-Zay Péter mellett is feltűnt, mostanában pedig már a Tisza holdudvarában és a Partizán műsoraiban látható rendszeresen.

Gábor Márton
2026. 04. 22. 13:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nemrégiben bejelentette, hogy az évtizedes politikai múlttal rendelkező Ruff Bálintot kérte fel miniszterelnökséget vezető miniszternek. Az elmúlt években egyre többször tűnt fel Ruff Bálint neve a hazai politikai nyilvánosságban. Az Ellenpont korábbi cikke szerint a Partizán műsoraiból ismert kampánytanácsadó az utóbbi időszakban rendszeresen kommentálja a belpolitikai eseményeket, miközben több szálon is kapcsolódik a Tisza Párt környezetéhez. Korábbi politikai és üzleti kapcsolatai azonban jóval régebbre, egészen a 2010 előtti baloldali–liberális kormányzati időszakig vezetnek vissza.

Fotó: Képernyőfotó

Ruff Bálint politikai pályája az SZDSZ környezetében indult. Korábban Horn Gábor mellett dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-ben töltött be kabinetfőnöki szerepet. Később Botka László szegedi politikus kampánytanácsadójaként is feltűnt, amikor 2018-ban Botka az MSZP miniszterelnök-jelöltje volt.

Bár Botka László később távozott az MSZP-ből, Ruff a későbbiekben is kapcsolatban maradt vele, önkormányzati tanácsadóként is segítette munkáját.

Ruff neve a 2022-es ellenzéki összefogás időszakában is előkerült. Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel – aki később Magyar Péter kampányfőnöke lett – együtt próbált tanácsokat adni Márki-Zay Péternek az ellenzéki együttműködés stratégiájával kapcsolatban. A korabeli beszámolók szerint azt javasolták Márki-Zaynak, hogy kerülje az alkukat a többi ellenzéki párttal. Többen úgy látják, hogy ez a gondolkodásmód később visszaköszönhetett a Tisza Párt jelenlegi politikai stratégiájában is.

A Partizán és a Tisza közelében

Ruff Bálint az utóbbi években a Partizán visszatérő szereplőjévé vált. A kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter politikai színre lépése után rendszeresen szerepelt politikai elemzőként és kommentátorként. Eközben nyilvános eseményeken is feltűnt tisza-szigetes aktivisták társaságában. Több fotó is megjelent róla olyan rendezvényeken, ahol a Tisza Párthoz köthető aktivisták aláírásokat gyűjtöttek.

DatAdat-kapcsolatok és kampánytevékenység

Ruff korábbi üzleti érdekeltségei is figyelmet kaptak. Egyik korábbi cége, a Call To Action Hungary Kft. neve összefüggésbe került a 2022-es ellenzéki kampány telefonos mozgósítási rendszerével.

Az adatvédelmi hatóság egyik dokumentuma szerint a DatAdat cégcsoporton keresztül lebonyolított kampányhívások esetében a Call To Action Hungary Kft. saját marketingadatbázisát is használták. A 2022-es kampányban jelentős összegeket fordítottak telefonos kampányokra, robothívásokra és call centeres mozgósításra.

Borítókép: Ruff Bálint elemző, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, és Lőrincz Viktória, a párt  országgyűlési képviselője (Forrás: Facebook/Magyar Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square A Magyar-kormány miniszterei

Shell-múlt, impexes gyökerek, Mol-ellenes tervek: bemutatjuk Kapitány Istvánt, a Tisza leendő gazdasági és energetikai miniszterét

A Magyar-kormány miniszterei 13 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekagymosott

Én, az „agymosott birka"

Lázár Emese avatarja

Meglehet, elfogult vagyok, de nem elvakult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
