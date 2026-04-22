Kulcspozícióba kerül a Tisza-kormányban Gyurcsány és Bajnai embere

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nemrégiben bejelentette, hogy az évtizedes politikai múlttal rendelkező Ruff Bálintot kérte fel miniszterelnökséget vezető miniszternek. Az elmúlt években egyre többször tűnt fel Ruff Bálint neve a hazai politikai nyilvánosságban. Az Ellenpont korábbi cikke szerint a Partizán műsoraiból ismert kampánytanácsadó az utóbbi időszakban rendszeresen kommentálja a belpolitikai eseményeket, miközben több szálon is kapcsolódik a Tisza Párt környezetéhez. Korábbi politikai és üzleti kapcsolatai azonban jóval régebbre, egészen a 2010 előtti baloldali–liberális kormányzati időszakig vezetnek vissza.

Ruff Bálint politikai pályája az SZDSZ környezetében indult. Korábban Horn Gábor mellett dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-ben töltött be kabinetfőnöki szerepet. Később Botka László szegedi politikus kampánytanácsadójaként is feltűnt, amikor 2018-ban Botka az MSZP miniszterelnök-jelöltje volt.

Bár Botka László később távozott az MSZP-ből, Ruff a későbbiekben is kapcsolatban maradt vele, önkormányzati tanácsadóként is segítette munkáját.

Ruff neve a 2022-es ellenzéki összefogás időszakában is előkerült. Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel – aki később Magyar Péter kampányfőnöke lett – együtt próbált tanácsokat adni Márki-Zay Péternek az ellenzéki együttműködés stratégiájával kapcsolatban. A korabeli beszámolók szerint azt javasolták Márki-Zaynak, hogy kerülje az alkukat a többi ellenzéki párttal. Többen úgy látják, hogy ez a gondolkodásmód később visszaköszönhetett a Tisza Párt jelenlegi politikai stratégiájában is.

A Partizán és a Tisza közelében

Ruff Bálint az utóbbi években a Partizán visszatérő szereplőjévé vált. A kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter politikai színre lépése után rendszeresen szerepelt politikai elemzőként és kommentátorként. Eközben nyilvános eseményeken is feltűnt tisza-szigetes aktivisták társaságában. Több fotó is megjelent róla olyan rendezvényeken, ahol a Tisza Párthoz köthető aktivisták aláírásokat gyűjtöttek.