Második világháborús repeszlőszerek kerültek elő egy lepsényi építkezésen

Második világháborús magyar légvédelmi repeszlőszerek és hozzájuk tartozó hüvelyek kerültek elő a Fejér vármegyei Lepsényben – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán szerdán.

A két darab, 4 centiméteres magyar légvédelmi repeszlőszer és öt darab, hozzájuk tartozó hüvely Lepsényben, az Ifjúság utcában került elő, egy építkezésen.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére szerda délután lezárta és kiürítette a környéket, az intézkedés három családi házat és tíz embert érintett.

A lőszereket és hüvelyeket a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.