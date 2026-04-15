magyar honvédséghüvelytűzszerész és folyamőr ezred

Második világháborús repeszlőszerek kerültek elő egy lepsényi építkezésen

Második világháborús magyar légvédelmi repeszlőszereket és hozzájuk tartozó hüvelyeket találtak egy lepsényi építkezésen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 21:55
Forrás: Facebook/ MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred
Második világháborús magyar légvédelmi repeszlőszerek és hozzájuk tartozó hüvelyek kerültek elő a Fejér vármegyei Lepsényben – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán szerdán.

A két darab, 4 centiméteres magyar légvédelmi repeszlőszer és öt darab, hozzájuk tartozó hüvely Lepsényben, az Ifjúság utcában került elő, egy építkezésen.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére szerda délután lezárta és kiürítette a környéket, az intézkedés három családi házat és tíz embert érintett.

A lőszereket és hüvelyeket a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.

Borítókép: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu