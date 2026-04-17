Fenntartja a védett árat a kormány, az új Országgyűlés is gyorsan dönthet majd a kérdésben

A kormány a rendezett és gyors átadás-átvétel feltételeit biztosítani fogja – tette közzé közösségi oldalán Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint mindenkinek az az érdeke, hogy a védett üzemanyagár fennmaradjon.

Az üzemanyagok ára továbbra is magas lenne a védett ár nélkül

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a kormány a szerdai ülésen döntött a védett ár meghosszabbításáról. Az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta. Majd hozzátette:

Ahhoz, hogy a kormányváltás után is védett üzemanyagár legyen, az új Országgyűlésnek is ennek megfelelő döntést kell hoznia, ezért a szükséges jogszabályt az Országgyűléshez benyújtjuk, arról az új parlament azonnal dönthet.

Az üzemanyagok ára továbbra is magas, azonban a következő napokban enyhe csökkenés várható a kutakon. A benzin átlagos literenkénti ára jelenleg 678 forint körül alakul, így a hatóságilag meghatározott ár jelentős megtakarítást biztosít, erről bővebben itt olvashat.

