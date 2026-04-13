Megtámadja a választás végeredményét a Mi Hazánk

Bejött a jóslatom, hárompárti Országgyűlés lett – jelentette ki Toroczkai László az ATV-ben. A Mi Hazánk elnöke azonban elmondta, hogy az ilyen extrém magas részvételre nem számítottak, viszont több szavazatot kaptak, mint legutóbb. Valamint érződött a két nagyobb párt elszívóhatása is, a Mi Hazánknak jóval nagyobb tartalékai vannak – vélekedett.

Ez nem volt tiszta kampány

– jelentette ki a pártelnök, majd emlékeztetett: végig arról beszéltek, hogy meg fogják támadni az eredményt, amit meg is tesznek a Meta beavatkozása miatt. Toroczkai László emlékeztetett: ő az egyetlen olyan parlamenti pártelnök, akiknek nem lehet Facebook- vagy Instagram-oldala, amely elfogadhatatlan szintű beavatkozás. Miközben jogerős ítéletben kimondta a magyar bíróság, hogy a Metának vissza kell állítani az oldalait, de ezt azóta sem tették meg – tette hozzá.

A jövőben továbbra is küzdünk a Meta ellen, hiszen ez a választás is mutatja, hogy Magyar Péterből a Facebook csinált miniszterelnököt

– hívta fel a figyelmet a pártelnök. Hozzátette: ő is járta az országot, pont mint Magyar Péter, de nehéz úgy országot járni, ha a Facebookon nem lehet meghirdetni ezeket a fórumokat.

Strasbourgig is elmennének

Toroczkai László elmondta, hogy kedden beadják a kifogásukat azzal kapcsolatban, hogy visszaélés volt a választási kampány során a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB), akik, ha nem adnak helyt a beadványnak, akkor Kúriára, ha ott sem adnak helyt a beadványnak, akkor pedig mehetnek az Alkotmánybíróságra vagy Strasbourgba.

Valójában május 4-én lesz végeredmény, akkor fogja az NVB valójában kimondani a választás végeredményét

– emlékeztetett. Hozzátette: ezek után ők még fellebbeznek, mivel ez számukra erkölcsi kötelesség.

A pártelnök szerint az, hogy Magyar Péter arról beszél, hogy úgy módosítja majd a törvényeket, hogy Orbán Viktor ne lehessen még egyszer miniszterelnök, az azt jelenti, hogy „jelenleg már csak ketten maradtunk miniszterelnök-jelöltek a jövőben, mivel Orbán Viktor nem indulhat”. Ez azt jelenti Toroczkai László szerint, hogy elég nagy a felelőssége,

mert ha kiderül, hogy Magyar Péter nagyon rosszat fog tenni ezzel az országgal, „akkor én maradtam a kihívója”.

Ez pedig Facebook nélkül nem fog menni, szóval ezt a harcot folytatni a kell – tette hozzá a Metával kapcsolatban.