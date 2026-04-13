Mi Hazánk – Választás 2026 – Toroczkai László – Magyar Péter

Megtámadja a választás végeredményét a Mi Hazánk

Magyar Péterből a Facebook csinált miniszterelnököt a Mi Hazánk elnöke szerint.

Erős Hunor
2026. 04. 13. 21:23
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bejött a jóslatom, hárompárti Országgyűlés lett – jelentette ki Toroczkai László az ATV-ben. A Mi Hazánk elnöke azonban elmondta, hogy az ilyen extrém magas részvételre nem számítottak, viszont több szavazatot kaptak, mint legutóbb. Valamint érződött a két nagyobb párt elszívóhatása is, a Mi Hazánknak jóval nagyobb tartalékai vannak – vélekedett.

Ez nem volt tiszta kampány

 – jelentette ki a pártelnök, majd emlékeztetett: végig arról beszéltek, hogy meg fogják támadni az eredményt, amit meg is tesznek a Meta beavatkozása miatt. Toroczkai László emlékeztetett: ő az egyetlen olyan parlamenti pártelnök, akiknek nem lehet Facebook- vagy Instagram-oldala, amely elfogadhatatlan szintű beavatkozás. Miközben jogerős ítéletben kimondta a magyar bíróság, hogy a Metának vissza kell állítani az oldalait, de ezt azóta sem tették meg – tette hozzá.

A jövőben továbbra is küzdünk a Meta ellen, hiszen ez a választás is mutatja, hogy Magyar Péterből a Facebook csinált miniszterelnököt

– hívta fel a figyelmet a pártelnök. Hozzátette: ő is járta az országot, pont mint Magyar Péter, de nehéz úgy országot járni, ha a Facebookon nem lehet meghirdetni ezeket a fórumokat.

Strasbourgig is elmennének

Toroczkai László elmondta, hogy kedden beadják a kifogásukat azzal kapcsolatban, hogy visszaélés volt a választási kampány során a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB), akik, ha nem adnak helyt a beadványnak, akkor Kúriára, ha ott sem adnak helyt a beadványnak, akkor pedig mehetnek az Alkotmánybíróságra vagy Strasbourgba.

Valójában május 4-én lesz végeredmény, akkor fogja az NVB valójában kimondani a választás végeredményét

– emlékeztetett. Hozzátette: ezek után ők még fellebbeznek, mivel ez számukra erkölcsi kötelesség.

A pártelnök szerint az, hogy Magyar Péter arról beszél, hogy úgy módosítja majd a törvényeket, hogy Orbán Viktor ne lehessen még egyszer miniszterelnök, az azt jelenti, hogy „jelenleg már csak ketten maradtunk miniszterelnök-jelöltek a jövőben, mivel Orbán Viktor nem indulhat”. Ez azt jelenti Toroczkai László szerint, hogy elég nagy a felelőssége, 

mert ha kiderül, hogy Magyar Péter nagyon rosszat fog tenni ezzel az országgal, „akkor én maradtam a kihívója”.

Ez pedig Facebook nélkül nem fog menni, szóval ezt a harcot folytatni a kell – tette hozzá a Metával kapcsolatban.

Magyar Péter karakteréből fakad, hogy félteni kell tőle a demokráciát – amit a Mi Hazánk javítani szeretett volna –, ez látszik a hozzáállásán. Ez látszik abból, ahogy hozzááll a nyilvánossághoz, ahogy az újságírókkal bánik – mutatott rá Toroczkai László. Majd hangsúlyozta: 

meglepi, hogy a választópolgárok el tudják fogadni ezt egy párttól vagy egy pártelnöktől, mert ez a választókhoz való hozzáállásról is szól.

A pártelnök arról is beszélt, hogy elmegy arra az egyeztetésre, amelyre Sulyok Tamás a parlamentbe jutott pártok vezetőit hívta el szerdára.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Toroczkai László (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
