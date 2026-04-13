Sulyok Tamás egyeztetésre hívta a parlamentbe jutó pártok vezetőit

A szerdai napra személyes egyeztetésre hívtam az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebook-oldalán. Ahogy azt lapunk megírta, a választások lezárulta után nem azonnal áll fel az új kormány: a hatalom átadása szigorúan szabályozott, több lépcsőből álló folyamat, amelyet Magyarország alaptörvénye határoz meg.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) legkésőbb a szavazást követő 19. napon állapítja meg a választás országos listás eredményét, ami a mandátumkiosztás alapja.

Ez a nap május 4-e.

Ezt követően a köztársasági elnök, Sulyok Tamás összehívja az új parlament alakuló ülését, amelyre legkésőbb a választást követő harminc napon belül sor kerül.

A választás és az új kabinet felállása közötti időszakban azonban nem marad vezetés nélkül az ország: ilyenkor a korábbi kormány ügyvezetőként működik tovább.

Ez az úgynevezett ügyvezető kormány biztosítja az állam működésének folytonosságát, ellátja a napi ügyeket és végrehajtja a már meghozott döntéseket.

Fontos azonban, hogy az ügyvezető kormány mozgástere korlátozott. Bár jogilag hivatalban marad, a működése korlátozott: nem hoz nagy horderejű, hosszú távra szóló döntéseket, nem indít jelentős, új programokat.

A miniszterelnök megválasztása

Az alakuló ülés egyik legfontosabb döntése az új miniszterelnök megválasztása. A kormányfő személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot. Az államfő indítványáról nyílt szavazással döntenek: a megválasztáshoz a képviselők több mint a felének szavazata szükséges. Ha a miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem választja meg, a köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül teszi meg.

