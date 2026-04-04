Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

választásTisza PártMohácsy IstvánháborúkampányFidelitas

Mohácsy István: A fiatalok jövője a választás tétje

A Fidelitas elnöke szerint a voksolás ma nem pusztán politikai irányokról, hanem a béke és a biztonság megőrzéséről szól.

Gábor Márton
2026. 04. 04. 5:58
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közelgő országgyűlési választás nem csupán egy a sok politikai megméretés közül, hanem sorsdöntő pillanat Magyarország és a magyar fiatalok jövője szempontjából – hangsúlyozta Mohácsy István. A Fidelitas elnöke a lapunknak adott interjúban világossá tette: a voksolás tétje messze túlmutat a hagyományos politikai kérdéseken, és alapvetően a béke, a biztonság és a jövő kiszámíthatóságának kérdéséről szól.

Mohácsy István 20260402 budapest lendvay u.i fidesz szekhaz mohacsy istvan a fidelitas elnoke havran zoltan magyar nemzet
Fotó: Havran Zoltán

Mohácsy szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben egyetlen kérdés emelkedik minden más fölé: háború vagy béke? Úgy fogalmazott, hogy a magyar fiatalok számára ma az egyik legfontosabb szempont az, hogy az ország ki tud-e maradni az orosz–ukrán háborúból, illetve annak közvetlen következményeiből. Álláspontja szerint a 

választás eredménye meghatározhatja, hogy Magyarország megőrzi-e stabilitását, vagy olyan irányba mozdul el, ami fokozott kockázatokat hordoz.

A Fidelitas elnöke hangsúlyozta: a kormánypártok politikája egyértelműen a béke fenntartására irányul. Úgy látja, hogy Magyarország jelenleg biztonságban van, és sikerült távol tartani az országot a háborús konfliktustól. Ezzel szemben az ellenzéki oldalon – különösen a Tisza Párt esetében – olyan politikai kapcsolódásokat lát, amelyek szerinte nem nyújtanak egyértelmű garanciát a béke megőrzésére.

Az interjúban arra is kitért, hogy egy esetleges kormányváltás esetén felmerülhetne a sorkatonaság kérdése, illetve a magyar fiatalok nagyobb mértékű bevonása a nemzetközi konfliktusokba. Mint mondta, ez ma még sokak számára távolinak tűnhet, azonban a nemzetközi politikai folyamatok alapján nem tartja kizártnak, hogy rövid időn belül valós politikai vitává váljon.

A fiatalok számára ez nem elméleti kérdés. Arról van szó, hogy békében tervezhetik-e a jövőjüket, vagy egy bizonytalan, háborús környezetben kell döntéseket hozniuk

– fogalmazott. Hozzátette: szerinte a választás nemcsak a magyarok, hanem tágabb értelemben Európa jövőjére is hatással lehet. Úgy véli, hogy a jelenlegi politikai helyzetben Magyarország különleges szerepet tölt be, és a választás eredménye akár 450 millió európai sorsát is befolyásolhatja.

A fiatalok megszólítása kapcsán Mohácsy István kiemelte: a közvetlenség és a jelenlét a kulcs. A Fidelitas egyszerre van jelen a hagyományos, személyes találkozásokon alapuló térben és a digitális platformokon. Az elmúlt időszakban országjárásba kezdtek, Soprontól Kisvárdáig számos településen találkoztak fiatalokkal, hogy közvetlenül beszélgessenek velük a jövőt érintő kérdésekről.

A kampány egyik fontos eleme a „Nem a mi háborúnk” petíció, amelynek célja a háború veszélyeire való figyelemfelhívás volt. 

Mohácsy szerint ez az üzenet különösen a fiatalok körében talált visszhangra, hiszen közvetlenül az ő jövőjüket érinti.

A Fidelitas elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fiatalok megszólítása nem jelent neki kihívást. Úgy véli, hogy a generációs közelség megkönnyíti a kommunikációt. Szerinte a kulcs az, hogy jelen kell lenni, meg kell hallgatni a kérdéseket, és őszinte válaszokat kell adni.

A szervezet országos hálózata ebben kiemelt szerepet játszik. A mintegy 150 alapszervezet és több ezer tag révén a Fidelitas gyakorlatilag az egész országot lefedi. Ez lehetővé teszi, hogy helyi szinten is folyamatos kapcsolatban legyenek a fiatalokkal és közvetlen visszajelzéseket kapjanak az őket foglalkoztató kérdésekről.

A visszajelzések kapcsán Mohácsy kiemelte: a fiatalokat leginkább a biztonság, a megélhetés és a jövőbeli lehetőségek érdeklik. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években számos olyan támogatási forma jelent meg, amely kifejezetten a fiatalokat segíti, legyen szó lakhatásról, tanulásról vagy családalapításról. 

Szerinte ezek a lehetőségek nem magától értetődőek, és megőrzésük a jövő egyik kulcskérdése.

A Fidelitas szerepe a politikai utánpótlás-nevelésben szintén hangsúlyos. Mohácsy elmondta: a jelenlegi országgyűlési jelöltek között több tucat olyan politikus van, aki a szervezetből indult, és az országos listán is jelentős számban szerepelnek korábbi vagy aktív fidelitasosok. Több mint száz önkormányzati képviselő is a szervezetből került ki, ami jól mutatja a hosszú távú építkezés eredményét.

A jövőre vonatkozóan a Fidelitas elnöke a közösségépítést nevezte a legfontosabb feladatnak. Úgy látja, hogy a politikai küzdelmek hosszú távon kifáraszthatják az embereket, ezért szükség van olyan időszakokra, amikor a közösségek megerősödhetnek. Célja egy olyan stabil, elkötelezett hálózat kialakítása, amely képes hosszú távon is aktívan részt venni a közéletben. Egy új, európai szintű patrióta ifjúsági együttműködés kialakítását is fontosnak tartja. Mint mondta, jelenleg nincs olyan szervezet, amely egységesen képviselné a hasonló értékeket valló fiatalokat Európában, ezért ennek létrehozása stratégiai jelentőségű lehet a következő években.

Összegzésként Mohácsy István úgy fogalmazott: a választás legfontosabb kérdése a biztonság és a jövő kiszámíthatósága.

Egy fiatalnak ma az a legfontosabb, hogy békében élhessen, tervezhessen, és ne kelljen attól tartania, hogy egy háborús konfliktus részesévé válik

– hangsúlyozta.

Borítókép: Mohácsy István (Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
