Mohácsy István: A fiatalok jövője a választás tétje

A közelgő országgyűlési választás nem csupán egy a sok politikai megméretés közül, hanem sorsdöntő pillanat Magyarország és a magyar fiatalok jövője szempontjából – hangsúlyozta Mohácsy István. A Fidelitas elnöke a lapunknak adott interjúban világossá tette: a voksolás tétje messze túlmutat a hagyományos politikai kérdéseken, és alapvetően a béke, a biztonság és a jövő kiszámíthatóságának kérdéséről szól.

Fotó: Havran Zoltán

Mohácsy szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben egyetlen kérdés emelkedik minden más fölé: háború vagy béke? Úgy fogalmazott, hogy a magyar fiatalok számára ma az egyik legfontosabb szempont az, hogy az ország ki tud-e maradni az orosz–ukrán háborúból, illetve annak közvetlen következményeiből. Álláspontja szerint a

választás eredménye meghatározhatja, hogy Magyarország megőrzi-e stabilitását, vagy olyan irányba mozdul el, ami fokozott kockázatokat hordoz.

A Fidelitas elnöke hangsúlyozta: a kormánypártok politikája egyértelműen a béke fenntartására irányul. Úgy látja, hogy Magyarország jelenleg biztonságban van, és sikerült távol tartani az országot a háborús konfliktustól. Ezzel szemben az ellenzéki oldalon – különösen a Tisza Párt esetében – olyan politikai kapcsolódásokat lát, amelyek szerinte nem nyújtanak egyértelmű garanciát a béke megőrzésére.

Az interjúban arra is kitért, hogy egy esetleges kormányváltás esetén felmerülhetne a sorkatonaság kérdése, illetve a magyar fiatalok nagyobb mértékű bevonása a nemzetközi konfliktusokba. Mint mondta, ez ma még sokak számára távolinak tűnhet, azonban a nemzetközi politikai folyamatok alapján nem tartja kizártnak, hogy rövid időn belül valós politikai vitává váljon.

A fiatalok számára ez nem elméleti kérdés. Arról van szó, hogy békében tervezhetik-e a jövőjüket, vagy egy bizonytalan, háborús környezetben kell döntéseket hozniuk

– fogalmazott. Hozzátette: szerinte a választás nemcsak a magyarok, hanem tágabb értelemben Európa jövőjére is hatással lehet. Úgy véli, hogy a jelenlegi politikai helyzetben Magyarország különleges szerepet tölt be, és a választás eredménye akár 450 millió európai sorsát is befolyásolhatja.