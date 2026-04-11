Orbán Balázs: Az ellenzék ajánlata veszélyes

A Fidesz kampányfőnöke szerint az ellenzék lemondana Magyarország cselekvőképességéről Brüsszel javára, ami súlyos kockázatokat hordoz. A választás tétje a béke és a biztonság megőrzése.

Forrás: MTI2026. 04. 11. 22:45
– Rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl, mert ők lemondanának az ország cselekvőképességének bizonyos százalékáról egy „brüsszeli védőernyőért” cserébe – mondta a Fidesz kampányfőnöke a Hetek YouTube-csatornáján szombaton megjelent interjúban. Orbán Balázs meggyőződése, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást, és azt mondta: ha felhatalmazást kapnak, Magyarország békéjét és biztonságát a következő időszakban is megvédik.

Budapest, 2026. március 20. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Michal Karnowski lengyel újságíró és filmkészítő Last Warning / Utolsó figyelmeztetés című dokumentumfilmjének vetítését követően tartott pódiumbeszélgetésen az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2026. március 20-án. MTI/Purger Tamás
Orbán Balázs szerint az ország cselekvőképességének megőrzése kiemelten fontos, mert a világban zajló átalakulás miatt bármikor történhetnek olyan fordulópontok, amelyeknek pozitív, de negatív kihatásai is lehetnek egyes országokra. 

Kiemelte: – Azonban Brüsszel egy nagy, lomha, iránytévesztett és ezeket a fordulatokat kezelni nem képes Leviatán, és ha oda behúzódunk, akkor mi is csak hagyjuk, hogy ezek a dolgok megtörténjenek velünk.

Szerinte mindenkinek azt érdemes átgondolnia, hogy kitől, melyik politikai erőtől várja a maximális realista, pragmatista, nemzetiérdek-alapú politikának a végrehajtását. – A 2026-os választásnak ez a tétje, és erről fog szólni a következő kormányzati ciklus is – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy a Fideszben ismeretes mondás szerint nem közvélemény-kutatásokat kell nyerni vagy nem a választással kapcsolatos percepciókat kell uralni, hanem a voksolás napján többen kell lenni. Hozzátette, még az utolsó pillanatban is megpróbálják meggyőzni az ellenfél potenciális szavazóit arról, hogy inkább a Fideszt támogassák, mert Magyar Péter kormányzásával valószínűleg ők is rosszabbul járnának. 

Szerinte rengeteg olyan ember van, aki alapvetően szimpatizál a jobboldali kormány nézeteivel, és úgy gondolja, hogy Magyarország békéje és biztonsága szempontjából Orbán Viktor kormányzásának folytatása lenne a fontos. Hozzátette, a kérdés az, hogy ezek az emberek elmennek-e szavazni. Elmondta, emiatt a Fidesz kampányának jelenlegi szakasza arról szól, hogy mindenkit meggyőzzenek. 

Úgy véli, nem szabad elhinni az ellenfél biztos győzelméről szóló álhíreket, ugyanakkor részükről sem szabad biztosra venni a győzelmet, mert az „akkor lesz zsebben vasárnap este hétkor”, hogyha mindenki elmegy szavazni.

A kampányfőnök felidézte, hogy a mostani kampányban egy szomszédos ország elnöke megfenyegette a miniszterelnököt, de még az amerikai elnök szerint is egyértelműen zsarolják Magyarországot. Ezt többek közt a Barátság kőolajvezeték elzárásával, a Brüsszelből járó pénzek visszatartásával teszik, de a Facebook felületén keresztül is elindult egy külső beavatkozás. Azt mondta, e beavatkozási kísérletekkel összefüggésben a liberális, az ukrán, a brüsszeli és a Tisza Párthoz köthető sajtó is végig választási csalásról beszél. 

Hangsúlyozta: a magyar választási rendszer nemzetközi összehasonlításban is az egyik legstabilabb, fundamentumai tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlenek már több mint egy évtizede. Orbán Balázs szerint a Tisza Párt esetleges győzelme csak a brüsszeliek A terve, amely ha elbukik, és nem sikerül Orbán Viktort leváltani, akkor egy folyamatos nyomásgyakorlásra lehet számítani a választások után, nem véletlenül beszél a Tisza Párt választási csalásról már a választás megkezdése előtt.

Kiemelte, ha egy felelős vezetője lenne az ellenzéknek, akkor elfogadnák a választások eredményét, de szerinte Magyar Péterről nem lehet elképzelni azt, hogy ezt megtenné.

Azzal, hogy a felelős politikus mintaképe, akinek a tettei és a cselekedetei egy vágányban vannak, nem lehet megvádolni a Tisza Párt elnökét – értékelt. Orbán Balázs közölte, ha a választásokon egyértelmű felhatalmazást kap a nemzeti oldal, akkor Magyarország békéjét és biztonságát a következő időszakban is meg fogja védeni. 

Hozzátette, a Fidesz higgadtságot és nyugodtságot kér a magyaroktól, és erről szól a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videója is. A kampányfőnök nyomatékosította: meggyőződése, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást.

A közbeszéd állapota szerinte az elmúlt egy-két évben durvult el, és ez nem a Fidesz változásának köszönhető, hanem annak, hogy megjelent a Tisza Párt, melynek a vezetője ezt a stílust honosította meg az ellenzéki oldalon.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
