Orbán Balázs: Az ellenzék ajánlata veszélyes

– Rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl, mert ők lemondanának az ország cselekvőképességének bizonyos százalékáról egy „brüsszeli védőernyőért” cserébe – mondta a Fidesz kampányfőnöke a Hetek YouTube-csatornáján szombaton megjelent interjúban. Orbán Balázs meggyőződése, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást, és azt mondta: ha felhatalmazást kapnak, Magyarország békéjét és biztonságát a következő időszakban is megvédik.

Orbán Balázs (Forrás: MTI/Purger Tamás)

Orbán Balázs szerint az ország cselekvőképességének megőrzése kiemelten fontos, mert a világban zajló átalakulás miatt bármikor történhetnek olyan fordulópontok, amelyeknek pozitív, de negatív kihatásai is lehetnek egyes országokra.

Kiemelte: – Azonban Brüsszel egy nagy, lomha, iránytévesztett és ezeket a fordulatokat kezelni nem képes Leviatán, és ha oda behúzódunk, akkor mi is csak hagyjuk, hogy ezek a dolgok megtörténjenek velünk.

Szerinte mindenkinek azt érdemes átgondolnia, hogy kitől, melyik politikai erőtől várja a maximális realista, pragmatista, nemzetiérdek-alapú politikának a végrehajtását. – A 2026-os választásnak ez a tétje, és erről fog szólni a következő kormányzati ciklus is – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy a Fideszben ismeretes mondás szerint nem közvélemény-kutatásokat kell nyerni vagy nem a választással kapcsolatos percepciókat kell uralni, hanem a voksolás napján többen kell lenni. Hozzátette, még az utolsó pillanatban is megpróbálják meggyőzni az ellenfél potenciális szavazóit arról, hogy inkább a Fideszt támogassák, mert Magyar Péter kormányzásával valószínűleg ők is rosszabbul járnának.

Szerinte rengeteg olyan ember van, aki alapvetően szimpatizál a jobboldali kormány nézeteivel, és úgy gondolja, hogy Magyarország békéje és biztonsága szempontjából Orbán Viktor kormányzásának folytatása lenne a fontos. Hozzátette, a kérdés az, hogy ezek az emberek elmennek-e szavazni. Elmondta, emiatt a Fidesz kampányának jelenlegi szakasza arról szól, hogy mindenkit meggyőzzenek.

Úgy véli, nem szabad elhinni az ellenfél biztos győzelméről szóló álhíreket, ugyanakkor részükről sem szabad biztosra venni a győzelmet, mert az „akkor lesz zsebben vasárnap este hétkor”, hogyha mindenki elmegy szavazni.

A kampányfőnök felidézte, hogy a mostani kampányban egy szomszédos ország elnöke megfenyegette a miniszterelnököt, de még az amerikai elnök szerint is egyértelműen zsarolják Magyarországot. Ezt többek közt a Barátság kőolajvezeték elzárásával, a Brüsszelből járó pénzek visszatartásával teszik, de a Facebook felületén keresztül is elindult egy külső beavatkozás. Azt mondta, e beavatkozási kísérletekkel összefüggésben a liberális, az ukrán, a brüsszeli és a Tisza Párthoz köthető sajtó is végig választási csalásról beszél.

Hangsúlyozta: a magyar választási rendszer nemzetközi összehasonlításban is az egyik legstabilabb, fundamentumai tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlenek már több mint egy évtizede. Orbán Balázs szerint a Tisza Párt esetleges győzelme csak a brüsszeliek A terve, amely ha elbukik, és nem sikerül Orbán Viktort leváltani, akkor egy folyamatos nyomásgyakorlásra lehet számítani a választások után, nem véletlenül beszél a Tisza Párt választási csalásról már a választás megkezdése előtt.

Kiemelte, ha egy felelős vezetője lenne az ellenzéknek, akkor elfogadnák a választások eredményét, de szerinte Magyar Péterről nem lehet elképzelni azt, hogy ezt megtenné.

Azzal, hogy a felelős politikus mintaképe, akinek a tettei és a cselekedetei egy vágányban vannak, nem lehet megvádolni a Tisza Párt elnökét – értékelt. Orbán Balázs közölte, ha a választásokon egyértelmű felhatalmazást kap a nemzeti oldal, akkor Magyarország békéjét és biztonságát a következő időszakban is meg fogja védeni.