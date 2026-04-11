Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orbán viktorbohár dánielVálasztás 2026koncert

Orbán Viktor a Hősök terén történtekről: Ez minden ízében beteg dolog volt + videó

A Hősök terén tartott koncerten történteket élesen bírálta Orbán Viktor Bohár Dániel Facebook-videójában. A miniszterelnök szerint a történtek a helyszínhez méltatlanok voltak, és a legnagyobb tiszteletlenséget jelentették.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 21:57
Orbán Viktor Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Elnök úr, tegnap este a Hősök terén volt egy koncert, ahol eléggé bántó, alpári dolgok történtek. Hogy értékeli ezeket az eseteket? Látta egyáltalán, illetve mit gondol róluk?” – kérdezte közösségi oldalára feltöltött videójában Bohár Dániel.

– A gyerekeim mutattak be olyan részeket, azok lehet, hogy a vadabb részek voltak – mondta a miniszterelnök. –Mi történt eddig a Hősök terén? Újratemettük az ’56-os forradalom áldozatait.

Ott van az ismeretlen katona sírja, ott vannak a magyar történelem nagyjai, akik elhozták idáig Magyarországot, tehát a Hősök tere az valahogy a tisztelet, a történelem, a nagyság, a hála tere, vagy az ethosz leng ott be mindent 

– sorolta Orbán Viktor.

– Tehát nem lehet bárhol bármit csinálni, hogyha az a hely történelmi lélegzetű, márpedig a Hősök tere ilyen. Az, hogy ott ilyen hereberepartit tartanak, az azért meglepő. 

Tehát azt kell mondanom, hogy a legnagyobb tiszteletlenség

 – fogalmazott a kormányfő.

– Most nem arról van szó, hogy a kormányról miket mondtak, meg rólam, vagy hogy Gulyás Gergőt is belekeverték. Hanem arról, hogy ez egy nemzet, ez egy ország, ezeréves állam. 

Vannak dolgok, amelyek tiszteletet érdemelnek, és amelyekből nem lehet viccet csinálni 

– emelte ki a miniszterelnök.

– Krisztusból nem csinálunk bohócot, ahogy ezt mifelénk a faluban mondták. A Hősök tere nem erre való, ez a probléma. De ha ezen túllendülünk, akkor marad a politikai kultúra problémája. Most akkor tényleg polgárháborúra akarnak készülni az urak?

Magyarországnak tényleg arra van szüksége a következő években, hogy az emberek egymásnak essenek, és fizikai értelemben tomboljanak a másik magyaron?

 – vetette fel a kormányfő.

– Azt hiszem, hogy ez minden ízében egy beteg dolog volt.

Nem akarom bántani a fiatalokat, akik elmentek egy koncertre, de akik ezt a helyszínt kiválasztották, ahogy az egészet felkonferálták, és néhány zenész is, aki ott szabadjára engedte a rosszabbik énjét, az semmiképpen nem egy egészséges, közös jövőre készülő ország képét mutatta

 – jelentette ki Orbán Viktor.

– Lehet, hogy Magyarországnak van egy ilyen arca is, de Magyarország nem ilyen. És mi azért dolgozunk, hogy ne is lehessen olyan, mint amilyennek tegnap mutatta magát – zárta szavait a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu