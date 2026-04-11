Orbán Viktor a Hősök terén történtekről: Ez minden ízében beteg dolog volt + videó

„Elnök úr, tegnap este a Hősök terén volt egy koncert, ahol eléggé bántó, alpári dolgok történtek. Hogy értékeli ezeket az eseteket? Látta egyáltalán, illetve mit gondol róluk?” – kérdezte közösségi oldalára feltöltött videójában Bohár Dániel.

– A gyerekeim mutattak be olyan részeket, azok lehet, hogy a vadabb részek voltak – mondta a miniszterelnök. –Mi történt eddig a Hősök terén? Újratemettük az ’56-os forradalom áldozatait.

Ott van az ismeretlen katona sírja, ott vannak a magyar történelem nagyjai, akik elhozták idáig Magyarországot, tehát a Hősök tere az valahogy a tisztelet, a történelem, a nagyság, a hála tere, vagy az ethosz leng ott be mindent

– sorolta Orbán Viktor.

– Tehát nem lehet bárhol bármit csinálni, hogyha az a hely történelmi lélegzetű, márpedig a Hősök tere ilyen. Az, hogy ott ilyen hereberepartit tartanak, az azért meglepő.

Tehát azt kell mondanom, hogy a legnagyobb tiszteletlenség

– fogalmazott a kormányfő.

– Most nem arról van szó, hogy a kormányról miket mondtak, meg rólam, vagy hogy Gulyás Gergőt is belekeverték. Hanem arról, hogy ez egy nemzet, ez egy ország, ezeréves állam.

Vannak dolgok, amelyek tiszteletet érdemelnek, és amelyekből nem lehet viccet csinálni

– emelte ki a miniszterelnök.

– Krisztusból nem csinálunk bohócot, ahogy ezt mifelénk a faluban mondták. A Hősök tere nem erre való, ez a probléma. De ha ezen túllendülünk, akkor marad a politikai kultúra problémája. Most akkor tényleg polgárháborúra akarnak készülni az urak?

Magyarországnak tényleg arra van szüksége a következő években, hogy az emberek egymásnak essenek, és fizikai értelemben tomboljanak a másik magyaron?

– vetette fel a kormányfő.

– Azt hiszem, hogy ez minden ízében egy beteg dolog volt.

Nem akarom bántani a fiatalokat, akik elmentek egy koncertre, de akik ezt a helyszínt kiválasztották, ahogy az egészet felkonferálták, és néhány zenész is, aki ott szabadjára engedte a rosszabbik énjét, az semmiképpen nem egy egészséges, közös jövőre készülő ország képét mutatta

– jelentette ki Orbán Viktor.