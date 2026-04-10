Orbán Viktor fontos üzenetet küld a magyaroknak – élőben a Magyar Nemzeten!

„Bréking! Holnap 07:30-kor fontos üzenet minden magyarnak. Kövessétek itt, a Facebook-oldalamon!” – írta közösségi oldalára Orbán Viktor csütörtök este. A miniszterelnök bejegyzése azért is különös, mert ebben az időpontban, péntek reggel fél nyolckor általában rádióiterjút szokott adni. A kormányfő bejelentését a Magyar Nemzet szöveges, élő tudósításban közvetíti.

Véghajrában a kampány, két helyszínen találkozhatunk még Orbán Viktorral

Az országgyűlési választás előtt sem tart pihenőt a miniszterelnök, még két helyszínre látogat el: péntek délután Székesfehérváron tart fórumot, szombaton este hét órakor pedig Budapesten, a Szentháromság téren zárja a kampányt.