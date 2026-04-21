Orbán Viktor már aláírta a Sulyok Tamás mellett kiálló petíciót

Orbán Viktor miniszterelnök már aláírta azt a petíciót, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett indítottak a CitizenGO portálon.

Én már aláírtam

– tudatta a kormányfő a közösségi oldalán.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter a Tisza Párt választási győzelme után lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A CitizenGO oldalon közzétett szöveg emlékeztet: ha az elnök távozik, a Tisza nem csupán mandátumokat nyer, de ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Az elkövetkezendő harminc nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik a köztársasági elnököt küldetésében, és politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást – emelték ki. Hozzátették:

a választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

Mint a Magyar Nemzet megírta, Magyar Péter a kétharmados többsége birtokában több közjogi méltóságot távozásra szólított fel, illetve fontos állami szervek vezetőit mondatná le. Így több évvel a hivatali ideje lejárta előtt elmozdítaná hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság élén álló Polt Pétert, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, valamint a médiahatóság vezetőjét, Koltay Andrást.

Álljunk ki Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett! Mutassuk meg, hogy nincs egyedül, álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének, és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket!

– közölte a Fidesz-frakció.

