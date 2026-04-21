Május kilencedikén alakul meg az új Országgyűlés, megegyeztek a pártok a bizottsági struktúráról is

Lezajlott a parlamentbe jutott pártok második egyeztetése az újonnan megalakuló Országgyűlés személyi összetételéről. A tárgyaláson előkészítették az alakuló ülést, a tisztségviselők megválasztását, meghatározták az ülésrendet, valamint kialakították az Országgyűlés bizottsági rendszerét.

Az első egyeztetésen még részt vett Magyar Péter, azonban most nem volt a tárgyalásokról a leendő miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

A Tisza Párt részéről többek között Velkey György László és Bujdosó Andrea frakcióvezető vett részt az egyeztetésen.

Ugyanakkor a múlt pénteki tanácskozás után most nem volt ott Magyar Péter leendő miniszterelnök.

A Fidesz–KDNP részéről az egyeztetésen jelen volt egyebek mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rétvári Bence, a KDNP képviselője, leköszönő államtitkár, Latorcai János, szintén KDNP-s képviselő, az Országgyűlés búcsúzó alelnöke. A Mi Hazánk Mozgalom tárgyalódelegációjának tagja volt többek között Novák Előd és Apáti István képviselők.

A tanácskozás nem volt sajtónyilvános, később sajtótájékoztatón ismertették a részleteket.

A legutóbbi egyeztetésen már kiderült, hogy a Tisza Párt húsz parlamenti bizottságot tervez felállítani, igazodva a minisztériumi struktúrához. A személyi döntések kapcsán tudatták, hogy mindhárom ellenzéki pártok, a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk is adhat egy-egy parlamenti alelnököt. A Mi Hazánk részéről már akkor tudatták, hogy ismét Dúró Dórát jelölik alelnöknek. Azóta pedig kiderült, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek.

Az egyeztetés után Gulyás Gergely lapunk kérdésére elmondta, hogy a héten születhet döntés a Fidesz, valamint a KDNP frakcióvezetőinek a személyéről. Emellett azt is elmondta, hogy a kereszténydemokrata néppárt nyolc fős frakciót alkothat.

A leköszönő miniszter tudatta, hogy egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék. Mint jelezte, a Fidesz–KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen.

A bizottsági helyek elosztásáról szóló egyezséggel kapcsolatban az új kormánytöbbség azt jelezte, hogy ezt nem tekinti biankó felhatalmazásnak, azaz az egyes személyek esetén is kontrollt kíván gyakorolni az ellenzéki pártok által jelölt bizottsági és országgyűlési tisztviselők felett

– mondta Gulyás Gergely.