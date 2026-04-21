Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Május kilencedikén alakul meg az új Országgyűlés, megegyeztek a pártok a bizottsági struktúráról is

A parlamentbe jutott pártok egyeztetését követően kiderült, hogy május kilencedikén tartják az új Országgyűlés alakuló ülését. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője sajtótájékoztatón tudatta, hogy jövő kedden folytatódnak a tárgyalások, ahol szeretnének dönteni az Országgyűlés alelnöki és bizottsági elnöki tisztségeiről.

Máté Patrik
2026. 04. 21. 11:06
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Lezajlott a parlamentbe jutott pártok második egyeztetése az újonnan megalakuló Országgyűlés személyi összetételéről. A tárgyaláson előkészítették az alakuló ülést, a tisztségviselők megválasztását, meghatározták az ülésrendet, valamint kialakították az Országgyűlés bizottsági rendszerét. 

Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások Polyák Attila
Az első egyeztetésen még részt vett Magyar Péter, azonban most nem volt a tárgyalásokról a leendő miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

A Tisza Párt részéről többek között Velkey György László és Bujdosó Andrea frakcióvezető vett részt az egyeztetésen.

Ugyanakkor a múlt pénteki tanácskozás után most nem volt ott Magyar Péter leendő miniszterelnök.

A Fidesz–KDNP részéről az egyeztetésen jelen volt egyebek mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rétvári Bence, a KDNP képviselője, leköszönő államtitkár, Latorcai János, szintén KDNP-s képviselő, az Országgyűlés búcsúzó alelnöke. A Mi Hazánk Mozgalom tárgyalódelegációjának tagja volt többek között Novák Előd és Apáti István képviselők.

A tanácskozás nem volt sajtónyilvános, később sajtótájékoztatón ismertették a részleteket.

A legutóbbi egyeztetésen már kiderült, hogy a Tisza Párt húsz parlamenti bizottságot tervez felállítani, igazodva a minisztériumi struktúrához. A személyi döntések kapcsán tudatták, hogy mindhárom ellenzéki pártok, a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk is adhat egy-egy parlamenti alelnököt. A Mi Hazánk részéről már akkor tudatták, hogy ismét Dúró Dórát jelölik alelnöknek. Azóta pedig kiderült, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek.

Az egyeztetés után Gulyás Gergely lapunk kérdésére elmondta, hogy a héten születhet döntés a Fidesz, valamint a KDNP frakcióvezetőinek a személyéről. Emellett azt is elmondta, hogy a kereszténydemokrata néppárt nyolc fős frakciót alkothat.

A leköszönő miniszter tudatta, hogy egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék. Mint jelezte, a Fidesz–KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen.

A bizottsági helyek elosztásáról szóló egyezséggel kapcsolatban az új kormánytöbbség azt jelezte, hogy ezt nem tekinti biankó felhatalmazásnak, azaz az egyes személyek esetén is kontrollt kíván gyakorolni az ellenzéki pártok által jelölt bizottsági és országgyűlési tisztviselők felett 

– mondta Gulyás Gergely.

Jelezte, hogy egy bizottsági elnöki tisztség esetén kértek változtatást, a digitalizációs bizottságot ugyanis nem tartják szükségesnek, ezért nem is akarják vezetni. Ezt az új kormányoldal képviselői elfogadták.

Többen nem veszik fel a mandátumukat

A fideszes politikus azt mondta: teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, a héten elnökségi ülés, a jövő héten pedig választmányi ülés is lesz, ami szükséges a kongresszus összehívásához.

A Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy a jelenlegi választói bázisát megőrizze, és ehhez a jelenlegi miniszterelnök szerepvállalását elengedhetetlennek tartja. Van egy új politikai helyzet, lesz egy új kormány, ehhez kell a lehető legjobb megoldást találni

– tette hozzá.

A Fidesz–KDNP-frakció összetételéről közölte: a listán mandátumot nyert képviselők dönthetnek arról, hogy felveszik-e a mandátumukat, de ebben az elnökség ajánlást adhat.

Régóta dolgozunk együtt a most mandátumot nyert képviselőtársakkal, úgy gondolom, hogyha közbölcsesség van, akkor azt mindenki tiszteletben fogja tartani

– mondta. Közölte, hogy már most is többen jelezték, hogy nem kívánnak beülni a parlamentbe, de ezt egységesen fogják bejelenteni.

Minden megoldásra nyitott a leköszönő kormány

A Tisza által házelnöknek jelölt Forsthoffer Ágnesről azt mondta: a Fidesz–KDNP abban érdekelt, hogy megállapodás jöjjön létre valamennyi parlamenti és bizottsági tisztviselőre vonatkozóan, és a parlamenti hagyományokat fenntartva konszenzussal választhassák meg őket. Emlékeztetett: ez eddig is mindig sikerült, 2022-ben csak azért nem, mert a házelnök személyében nem volt egyetértés.

Azt, hogy Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján a május 13-án lejáró háborús veszélyhelyzet május 31-ig történő meghosszabbítását kérte a távozó kormánytól, Gulyás Gergely úgy kommentálta: olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak. Ennek két technikai lehetőségét nevezte meg: az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig, a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása. A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott.

Jövő héten folytatódnak a tárgyalások

Bujdosó Andrea a sajtótájékoztatón tudatta, hogy sikerült megállapodni a bizottsági struktúráról. Jelezte, hogy jövő kedden folytatódnak a tárgyalások, ahol szeretnének dönteni az Országgyűlés alelnöki és bizottsági elnöki tisztségeiről.

A Tisza Párt frakcióvezetője kiemelte, hogy május 9-én lesz a parlament alakuló ülése.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az új kabinet 16 minisztériumból fog állni, Bujdosó közölte: a Tisza-kormányban több minisztérium lesz, mint a Fidesznél volt, viszont szerinte, költséghatékony kormányzást visznek majd. 

Borítókép: Egyeztetés az új Országgyűlés megalakulásáról (Fotó: Mirkó István)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

