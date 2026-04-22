gyulai törvényszékcipős ügycsalásorvosvádemelés

Vádat emeltek az ortopéd cipős ügyben: orvosokat és vállalkozókat ítélhetnek el

Az elhíresült cipős ügy felgyöngyölítése során kiterjedt bűnszervezetet lepleztek le a hatóságok. A gyógyászati segédeszközökkel visszaélő bűnszervezet tagjai ellen vádat emeltek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 22. 12:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elhíresült cipős ügyben a hajdú-bihari főügyészség 76 személy, köztük 36 orvos ellen emelt vádat, akiknek a közreműködésével jogosulatlanul hívtak le társadalombiztosítási támogatást orvosi segédeszközök után – közölte a főügyészség sajtószolgálata.  

A vád lényege szerint a békéscsabai székhelyű társaság vezetősége egy olyan bűnszervezetet működtetett, amelyben

a cég által szervezett rendeléseken a beszervezett orvosok és ápolók többnyire indokolatlanul írtak ki a hozzájuk forduló betegeknek ortopéd cipőket és egyéb gyógyászati segédeszközöket

 – írták jelezve, hogy emellett több esetben a művégtaggal rendelkező betegeknek is a társaságtól szerezték be a szükséges eszközöket.

A felírt segédeszközök után a forgalmazó társaság 2018 januárja és 2022 decembere között 

több mint 4,5 milliárd forint összegben jutott jogosulatlanul társadalombiztosítási támogatáshoz, a megvesztegetett orvosokat és különböző szociális intézmények alkalmazottait pedig jogtalan előnyben, készpénzben vagy utalványban részesítették.

A nyomozó hatóság vagyonvisszaszerzés keretében mintegy 200 millió forint számlapénzt, továbbá két ingatlant és hét járművet zárolt.

A közölték: a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 76 személlyel szemben nyújtott be vádiratot a Gyulai Törvényszékre. 

A főügyészség a bűnszervezetben résztvevő tíz cégvezetőt, nyolc orvost és egy asszisztenst minősített költségvetési csalás bűntettével és egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben elkövetett vesztegetés bűntettével, további 28 orvost és 30 alkalmazottat pedig súlyosabban minősülő vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja.

A vádiratban a bűnszervezet tagjaival szemben végrehajtandó szabadságvesztés és pénzbüntetés, a megvesztegetett személyekkel szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását, valamint jelentős összegű vagyonelkobzás alkalmazását indítványozták.

A főügyészség további 27 gyanúsítottal, főleg intézményi alkalmazottakkal szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott, amely keretében lehetőséget kaptak arra, hogy velük szemben a jogtalan előny visszafizetése esetén az ügyészség az eljárást megszüntesse. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
