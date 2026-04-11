Kérdőjelek az ózdi Hétes-telepen: egykori lakó rántotta le a leplet Bódis Kriszta tevékenységéről

– A Hétes-telep egykor vegyes lakosságú, rendezettebb környezet volt, ahol magyarok és romák együtt éltek – idézte fel Váradi Róbert. Elmondása szerint mára azonban az ózdi városrész állapota jelentősen leromlott, és az infrastruktúra hiánya mindennapos problémát jelent az ott élők számára, ezen pedig mit sem javított Bódis Kriszta éveken át tartó „jóemberkedése”.

Nincs vezetékes víz, nincs csatornázás, sok házban még alapvető higiéniai feltételek sem adottak

– fogalmazott. Hozzátette: bár létrejött egy közösségi fürdési lehetőség Bódis Kriszta szervezetének ténykedése nyomán, annak használata korlátozott, mivel egyetlen kulcs van csak a helyiséghez.

A volt lakó szerint a rendelkezésre álló forrásokból – amelyek milliárdos nagyságrendűek is lehettek – sokkal átfogóbb fejlesztéseket lehetett volna megvalósítani. Példaként említette a vízvezeték-hálózat kiépítését, az utak rendbetételét vagy az épületek felújítását.

Váradi Róbert úgy látja, hogy a telepen élők többsége elégedetlen az eddigi eredményekkel.

Állítása szerint több helyi lakos is kritikusan nyilatkozott a programról, és vannak, akik személyes csalódásként élik meg a történteket.

Arra a kérdésre, hogy miért nem lett korábban hatósági következménye az állítólagos visszásságoknak, Váradi úgy vélekedett: elképzelhető, hogy az ellenőrzések hiányosak voltak, vagy túlzott bizalom övezte a program megvalósítóit. Kiemelte, mostanra a Hétes-telepen élők többsége látni sem akarja Bódis Krisztát.

Az egyik ott lakó mondta, hogy Bódis Kriszta ott volt a gyerekei keresztelőjén, de soha többé nem akarja látni. Nagyon rossz véleménnyel vannak róla. Csak azok nyilatkoznak Bódis Krisztáról még pozitívan, akiket helyzetbe hozott a telepen belül még évekkel ezelőtt

– tette hozzá Váradi Róbert.