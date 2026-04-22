Pénteken szünetel az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon a rendőrség napja alkalmából – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon.
Tájékoztatásuk szerint Szent György napja munkaszüneti nap a rendőrségi állomány számára, ezért szünetel az ügyfélfogadás a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken.
Ugyanakkor a készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják
– tették hozzá.
Borítókép: Rendőrautó (Fotó: illusztráció, Vémi Zoltán/Világgazdaság)
