Pénteken szünetel az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon a rendőrség napja alkalmából – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon.

Tájékoztatásuk szerint Szent György napja munkaszüneti nap a rendőrségi állomány számára, ezért szünetel az ügyfélfogadás a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken.

Ugyanakkor a készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják

– tették hozzá.

