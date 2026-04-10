Székesfehérváron is sokkal nagyobb tömeget vonzott a kormányfő, mint riválisa

Orbán Viktor péntek este Székesfehérváron, a Városház téren tartotta országjárásának utolsó vidéki állomását. A miniszterelnök a közösségi médiában közzétett két felvételt, amelyek ékesen bizonyítják, mennyivel többen voltak kíváncsiak a Fidesz nagygyűlésére, mint a Tisza székesfehérvári rendezvényére.

A helyszínen szép nagy tömeg gyűlt össze, a rendezvényt Radics Gigi és Curtis nyitotta meg.

A miniszterelnök beszédében a mozgósítás fontosságát hangsúlyozta, a hárommillió szavazatot tűzve ki célul. Most is hangsúlyozta, hogy a vasárnapi választás tétje szerinte a béke és a biztonság megőrzése.

A miniszterelnök szombaton, este 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren tartja a Fidesz–KDNP kampányzáróját.