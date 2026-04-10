Székesfehérváron is sokkal nagyobb tömeget vonzott a kormányfő, mint riválisa

Orbán Viktor országjárásának utolsó előtti állomásán ismét jóval többen voltak, mint a Tisza hasonló székesfehérvári rendezvényén.

2026. 04. 10. 20:06
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor péntek este Székesfehérváron, a Városház téren tartotta országjárásának utolsó vidéki állomását. A miniszterelnök a közösségi médiában közzétett két felvételt, amelyek ékesen bizonyítják, mennyivel többen voltak kíváncsiak a Fidesz nagygyűlésére, mint a Tisza székesfehérvári rendezvényére.

A helyszínen szép nagy tömeg gyűlt össze, a rendezvényt Radics Gigi és Curtis nyitotta meg.

A miniszterelnök beszédében a mozgósítás fontosságát hangsúlyozta, a hárommillió szavazatot tűzve ki célul. Most is hangsúlyozta, hogy a vasárnapi választás tétje szerinte a béke és a biztonság megőrzése.

A miniszterelnök szombaton, este 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren tartja a Fidesz–KDNP kampányzáróját.

Borítókép: Orbán Viktor országjárása, Székesfehérvár (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A téma legfrissebb hírei

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszerbia

Még egy „tisztakezű rendszerváltó”

Bayer Zsolt avatarja

A Szerbiában pedofília miatt megvádolt tiszás gazember után itt a másik „tisztakezű”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu