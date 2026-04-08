Aláírták a tervezési szerződést a HÉV és az M2-es metró összekötésére

Aláírták a H8-as és H9-es HÉV-vonalak korszerűsítését és az M2-es metróval való összekötés előkészítését szolgáló, 8,5 milliárd forintos tervezési szerződést Budapesten. A projekt célja gyorsabb, átszállásmentes kapcsolat kialakítása az agglomeráció és a belváros között.

Forrás: MTI2026. 04. 08. 22:32
Aláírták a tervezési szerződést a HÉV és az M2-es metróvonal összekötésére, valamint a H8/H9 vonalak korszerűsítésére, felújítására szerdán Budapesten, a XVI. kerületi polgármesteri hivatalban.

Budapest, 2026. április 8. Géczy Balázs, a Ring kft ügyvezető igazgatója, Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára, Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Lakits György, az Utiber kft ügyvezető igazgatója (b-j) a HÉV és az M2-es metróvonal összekötésére, valamint a H8/H9 vonalak korszerűsítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírásán a XVI. kerületi polgármesteri hivatalban 2026. április 8-án. MTI/Kovács Márton
Fotó: Kovács Márton / MTI 

A beruházás előkészítését célzó tervezői szerződést Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára és Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. elnök-vezérigazgatója írta alá a tervezői konzorcium (FŐMTERV Zrt., UTIBER Kft., RING Kft.) képviseletében.

Csepreghy Nándor az aláírási ünnepségen kiemelte, 

a tervezési szerződés 8,5 milliárd forint értékű, a tervek alapján 2029-ben lesz kiírható a kivitelezési közbeszerzési tender, majd 2029 végén, 2030 elején megindulhat a kivitelezés. A kormány döntése alapján a most aláírt szerződés teljes forrása rendelkezésre áll 

– tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, a projekt nemcsak vasúti sínekről, járművekről szól, hanem több mint 300 ezer ember mindennapi életéről is a térségben, akiknek a hétköznapi közlekedése gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé válik.

 

Több HÉV fejlesztése van folyamatban

Az ÉKM államtitkára felidézte, hogy az országban több HÉV fejlesztése is zajlik. Példaként említette, hogy a H5-ös vonalon a kivitelezési közbeszerzés van folyamatban, előkészítés alatt van a déli irányú HÉV-vonal tervezése. 

A tervek szerint még az idén leszerződnek 54 darab új HÉV-jármű beszerzésére, ebből 2029-ig 118 darab meg is érkezik, utána pedig ütemesen, a pályafejlesztések előrehaladtával jön a további 36 jármű.

Hozzátette, a HÉV-ek a viszonylag koros állapotuk ellenére a MÁV-Volán csoport egyik legüzembiztosabb járművei, több mint 95 százalékos menetrendszerűséggel járnak.

A fejlesztésekkel hozzájárulhatnak az autós közlekedés kiváltásához kötöttpályás közlekedéssel – mondta.

Csepreghy Nándor szólt arról, hogy szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése, a kötöttpályás közlekedés erősítése a közúti személyszállítási mellett, és utalt arra, hogy

 ezer új autóbusz beszerzése van folyamatban.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter emlékeztetett, hogy a HÉV és a metróvonal összekötése régi álmot valósít meg. Ezzel olyan közlekedés jön létre, amely még szorosabb kapcsolatot tesz lehetővé az agglomeráció és Budapest között. A projekt megvalósításával sokak számára válhat kényelmesebbé és gyorsabbá a közlekedés. 

A tervezés egyebek közt arról is szól, hogy hogyan alakul Gödöllő HÉV-közlekedése, tekintettel a megújuló kastélyra és agrárkampuszra 

– tette hozzá.

Szatmáry Kristóf, a Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, 

a projekt nagy lépés a térségben élők számára, és reálisnak tartotta, hogy 2030-ig meginduljon a mintegy 200–300 milliárd forintos beruházás.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint 

az M2-es metróvonal Cinkotáig történő meghosszabbításával és a további 27 kilométernyi HÉV vonal felújításával lényegesen gyorsabb, versenyképes városi és elővárosi gyorsvasúti rendszer épülhet ki Csömör, Gödöllő és Budapest belvárosa között. 

A tervezési folyamat magában foglalja a korábban elkészült vizsgálati anyagok felhasználásával döntéselőkészítő dokumentáció, környezeti hatástanulmány, teljes körű engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint a kivitelezési közbeszerzés kiírására alkalmas közbeszerzési dokumentáció elkészítését 2029 végéig.

A H8/H9-es HÉV és az M2-es metró fejlesztésének célja a közlekedési módváltás támogatása, az átszállások számának és idejének csökkentése, valamint a környezeti terhelés mérséklése. 

A metró meghosszabbítása Cinkotáig a Budapest külső kerületeiben élők megváltozott utazási igényeit szolgálja ki. A teljes vonalszakasz – hozzávetőlegesen nyolc kilométer metró- és huszonhét kilométer HÉV-vonal – megtervezése szükséges, a feladat része a csömöri átkötést biztosító szakasz utolsó két kilométeres dízelüzemű részének a villamosítása is. Valamennyi megállóhely rekonstrukciója és akadálymentesítése megtörténik, emellett korszerű utastájékoztató rendszerek épülnek ki. 

A cinkotai és a gödöllői végállomás is teljesen megújul, a H8-as HÉV-szakaszon egy új megállót is terveznek a Hungaroringnél.

Azokra a szakaszokra, ahol a lakóépületek közel helyezkednek el a HÉV-hez, zajárnyékoló falakat terveznek, és számos szintbeni kereszteződés megszűnik.

A projekt érdekessége és jelentős mérnöki kihívása az Örs vezér tér felett egy hozzávetőlegesen 80 méter támaszközű vasúti híd megtervezése, amely lehetővé teszi a kötöttpályás közlekedést a két 2x2 sávos út felett – tájékoztatott az ÉKM.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
