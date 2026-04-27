Magyar Péter

Álságos indokkal mentegeti a Tisza a képviselők luxizását

A tiszások az új építésű, néhány éve elkészült Szabad György Irodaházba hajlandók csak beköltözni.

Gábor Márton
2026. 04. 27. 17:58
Kólásdoboz-jelöltek

Bár a kampányidőszakban Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelöltjei önálló és felkészült személyiségek, az eddigi tapasztalatok szigorú központi kontrollt mutatnak.

A párt újdonsült képviselői egyelőre nem adnak önálló interjúkat és ritkán jelennek meg a kamerák előtt.

Talán ez lehet az oka annak, hogy Magyar Péter korábban kólásdoboznak nevezte a jelöltjeit. Ez a stratégia feltehetően azt szolgálja, hogy a politikai tapasztalattal még nem rendelkező „pályakezdő” képviselők ne kerülhessenek kényelmetlen helyzetbe és a párt közleményeit kizárólag az elnök dominálja.

A Tisza Párt sajtóeseményein rendszeressé váltak az akkreditációs viták. A Hír TV beszámolói szerint stábjaikat helyhiányra hivatkozva többször nem engedték be a sajtótájékoztatókra, míg a közterületi rendezvényeken az önkéntesek időnként fizikailag is akadályozzák a stábok munkáját. A párt sajtóosztálya egyelőre nem reagált azokra a megkeresésekre sem, amelyek a frissen bejelentett LMBTQ-orientációjú Szivárvány TV-vel kapcsolatban érkeztek hozzájuk.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu