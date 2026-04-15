Több millió látogató használta zavartalanul a valasztas.hu oldalát

A választási portál vasárnap rendkívüli terhelés mellett működött, 3,1 millió egyedi látogatóval és több mint 164 millió oldalmegtekintéssel. A rendszer a hatalmas adatforgalom és a DDoS-támadások ellenére is stabil maradt. Hétfőn is jelentős érdeklődés volt, több mint 1,6 millió felhasználóval.

Forrás: MTI2026. 04. 15. 17:47
Szavazás Budapesten Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Vasárnap kiemelkedő érdeklődés mellett zajlott az eredményeket közlő választási portál működése: az oldal 3,1 millió egyedi látogatót szolgált ki a világ 182 országából − közölte a Nemzeti Választási Iroda szerdán.

A valasztas.hu oldal a kiemelt terhelés mellett is jól bírta a strapát

Azt írták: vasárnap a www.valasztas.hu honlap több mint 164 millió oldalmegtekintést szolgált ki, de mivel egy-egy oldal megnyitása több, háttérben zajló adatlekérést is igényel, így a kiszolgáló infrastruktúra felé összesen 525 millió lekérdezés érkezett.

Az adatforgalom meghaladta a 17 terabájtot, és volt olyan időszak, amikor a szerverek percenként több mint 3,9 millió kérést kezeltek − írták. Közölték azt is, az érdeklődés hétfőn is jelentős maradt, ezen a napon több mint 1,6 millió felhasználó 41 millió oldalmegtekintését regisztrálták a választási portálon.

A magas terhelés ellenére a rendszer folyamatosan és megbízhatóan működött − emelték ki

Közölték azt is, a korábbi tapasztalatoknak megfelelően a választási időszakban nagy számban jelentkeztek rosszindulatú, a szolgáltatás működését célzó (DDoS) támadási kísérletek is. Mint írták, ezek egyes időszakokban elérték a percenkénti több mint hárommillió kérést, azonban sikeresen kiszűrték és kezelték azokat, így a felhasználók nem tapasztaltak a szolgáltatás minőségében jelentős fennakadást vagy teljesítménycsökkenést. 

Az NVI tájékoztatása szerint a választási informatikai rendszerek stabil működésének biztosítása továbbra is kiemelt feladat, hogy a választópolgárok minden körülmények között gyorsan és megbízhatóan férhessenek hozzá a választási eredményekhez.

Borítókép: Választás 2026 (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
