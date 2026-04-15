Több millió látogató használta zavartalanul a valasztas.hu oldalát

Vasárnap kiemelkedő érdeklődés mellett zajlott az eredményeket közlő választási portál működése: az oldal 3,1 millió egyedi látogatót szolgált ki a világ 182 országából − közölte a Nemzeti Választási Iroda szerdán.

Azt írták: vasárnap a www.valasztas.hu honlap több mint 164 millió oldalmegtekintést szolgált ki, de mivel egy-egy oldal megnyitása több, háttérben zajló adatlekérést is igényel, így a kiszolgáló infrastruktúra felé összesen 525 millió lekérdezés érkezett.

Az adatforgalom meghaladta a 17 terabájtot, és volt olyan időszak, amikor a szerverek percenként több mint 3,9 millió kérést kezeltek − írták. Közölték azt is, az érdeklődés hétfőn is jelentős maradt, ezen a napon több mint 1,6 millió felhasználó 41 millió oldalmegtekintését regisztrálták a választási portálon.

A magas terhelés ellenére a rendszer folyamatosan és megbízhatóan működött − emelték ki.

Közölték azt is, a korábbi tapasztalatoknak megfelelően a választási időszakban nagy számban jelentkeztek rosszindulatú, a szolgáltatás működését célzó (DDoS) támadási kísérletek is. Mint írták, ezek egyes időszakokban elérték a percenkénti több mint hárommillió kérést, azonban sikeresen kiszűrték és kezelték azokat, így a felhasználók nem tapasztaltak a szolgáltatás minőségében jelentős fennakadást vagy teljesítménycsökkenést.

Az NVI tájékoztatása szerint a választási informatikai rendszerek stabil működésének biztosítása továbbra is kiemelt feladat, hogy a választópolgárok minden körülmények között gyorsan és megbízhatóan férhessenek hozzá a választási eredményekhez.