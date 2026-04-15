Elárulta a német pénzügyminiszter, mire számít az energiaárakkal kapcsolatban

A német gazdaságot tartósan megterhelhetik az iráni háború következményei, és hosszabb ideig fennmaradó energiapiaci sokkra kell felkészülni – jelentette ki Lars Klingbeil német pénzügyminiszter a dpa hírügynökségnek Washingtonban, ahol részt vesz a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tavaszi ülésén.

A tárcavezető szerint a rendelkezésre álló ismeretek alapján az energiaárak emelkedése nem átmeneti jelenség, és a konfliktus gazdasági hatásai hosszabb távon is éreztetik majd hatásukat. Hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni egy fenntartható közel-keleti béke érdekében, egyúttal ismét bírálta az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos fellépését.

A közel-keleti háború miatt máris jelentősen emelkedtek az olaj- és gázárak, ami fékezi a német gazdasági növekedést. A német kormány a magas üzemanyagárak enyhítésére ideiglenes adócsökkentést jelentett be: a benzin és a dízel literenkénti adóját mintegy 17 centtel mérsékelnék.

Klingbeil közölte: elhúzódó konfliktus esetén további intézkedések is szóba kerülhetnek. A kormány folyamatosan elemzi a háború gazdasági hatásait, és szükség esetén újabb lépéseket tesz. Hozzátette, hogy fel kell gyorsítani a strukturális reformokat Németországban.