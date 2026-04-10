Új gépkocsikat kapnak a kormányhivatalok + videó

Huszonöt vadonatúj Mercedes-Benz Sprinter gépkocsit kapnak a kormányhivatalok – jelentette be a területi közigazgatásért felelős államtitkár pénteken a Facebookon.

György István közösségi oldalán úgy fogalmazott: a kormányhivatalokban „kormánytisztviselő kollégáink számos hatósági feladatot látnak el". A közlekedésfelügyelők a közutakon ellenőrzik a tehergépjárműveket, árufuvarozásban és személyszállításban részt vevő gépjárműveket, az autók műszaki állapotát, azt, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelően üzemelnek-e. Ellenőrzik továbbá, hogy a járművek sofőrjei betartják-e a rájuk vonatkozó szabályokat – ismertette. Az államtitkár szavai szerint

ideje volt már, hogy új gépkocsikat biztosítsanak az érintettek számára, mert nagyon öreg járműállománnyal járták az országot.

Közölte: a gépjárműveket leszállították, felszerelték, és a napokban juttatják el a kormányhivatalokhoz.

György István felidézte:

néhány évvel ezelőtt 63 műszaki járművizsgasor újult meg az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium együttműködésében.

Ez most egy újabb mérföldkő, amikor járműveket kapnak majd a kormányhivatalok – mondta az államtitkár, aki megköszönte a kormánytisztviselők munkáját, és további jó munkát kívánt nekik.