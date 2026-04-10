györgy istvánközigazgatási és területfejlesztési minisztériumkormányhivatal

Új gépkocsikat kapnak a kormányhivatalok + videó

Huszonöt új Mercedes-Benz Sprinter gépkocsit kapnak a kormányhivatalok – jelentette be György István pénteken a Facebookon.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 19:48
György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Huszonöt vadonatúj Mercedes-Benz Sprinter gépkocsit kapnak a kormányhivatalok – jelentette be a területi közigazgatásért felelős államtitkár pénteken a Facebookon.

György István közösségi oldalán úgy fogalmazott: a kormányhivatalokban „kormánytisztviselő kollégáink számos hatósági feladatot látnak el". A közlekedésfelügyelők a közutakon ellenőrzik a tehergépjárműveket, árufuvarozásban és személyszállításban részt vevő gépjárműveket, az autók műszaki állapotát, azt, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelően üzemelnek-e. Ellenőrzik továbbá, hogy a járművek sofőrjei betartják-e a rájuk vonatkozó szabályokat – ismertette. Az államtitkár szavai szerint

 ideje volt már, hogy új gépkocsikat biztosítsanak az érintettek számára, mert nagyon öreg járműállománnyal járták az országot. 

Közölte: a gépjárműveket leszállították, felszerelték, és a napokban juttatják el a kormányhivatalokhoz.

György István felidézte: 

néhány évvel ezelőtt 63 műszaki járművizsgasor újult meg az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium együttműködésében.

Ez most egy újabb mérföldkő, amikor járműveket kapnak majd a kormányhivatalok – mondta az államtitkár, aki megköszönte a kormánytisztviselők munkáját, és további jó munkát kívánt nekik.

Borítókép: György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára (Forrás: MTI/Vasvári Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
