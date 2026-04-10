A Kossuth-díjas zeneszerző is elmondta, kinek adja majd a szavazatát

– Nehéz időkben is dolgoztak, nehéz időkben is dolgoznak, most nagyon nehéz idők jönnek – figyelmeztetett Tolcsvay Béla. A Kossuth-díjas zeneszerző rámutatott: tapasztalatra és biztos kézre van szükség.

A művész elmondta:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország szuverenitásában. Adj erőt néki újra, Istenem, én a Fideszre szavazok.

Nem a zeneszerző az egyetlen népszerű közéleti szereplő, aki megosztotta a választásokkal kapcsolatban a gondolatait. Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, mások mellett már Bárdosi Sándor, Pataky Attila, M. Dobos Marianne és Juhász Roland is elmondta már, hogy kire szavazna.