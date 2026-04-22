Új korszak jön az orvosképzésben Magyarországon

Izgalmas összefogást jelentett be a Semmelweis Egyetem és a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház: az együttműködés célja az orvosi utánpótlás erősítése, illetve a betegellátás színvonalának javítása.

2026. 04. 22. 16:33
Hibrid rezidensi-kutatói program indításáról írt alá együttműködési megállapodást a Semmelweis Egyetem és a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – közölte honlapján kedden a szombathelyi intézmény.

678960811
A kezdeményezés egy több mint harminc egészségügyi intézményt és szervezetet magába foglaló stratégiai együttműködés része, amelynek célja az orvosi-kutatói utánpótlás erősítése, valamint a betegellátás színvonalának emelése − írták.

A program lehetővé teszi, hogy az ország különböző pontjain dolgozó rezidensek részt vegyenek a Semmelweis Egyetem PhD-képzésében, miközben a jogszabályok által lehetővé tett részmunkaidős foglalkoztatás révén összehangolhatják klinikai és tudományos tevékenységüket.

Hozzáfűzték: a legkiválóbb doktori hallgatók és rezidensek emellett felvételt nyerhetnek az amerikai Harvard Medical School klinikai kutatásokra fókuszáló, kilenc hónapos posztgraduális kurzusára is, amelyet idén negyedik alkalommal hirdetnek meg.

Az aláírási ceremónián Szabó Attila, az egyetem klinikai rektorhelyettese úgy fogalmazott: a megállapodással új korszak kezdődik a hazai egészségügyben, az így kialakuló vezetői utánpótlás-nevelés az egész magyar ellátórendszer jövőjét formálja majd. 

A megállapodást a Semmelweis Egyetem részéről Merkely Béla rektor, a szombathelyi kórház képviseletében pedig Király István orvos igazgató írta alá − tudatták a közleményben.

idezojelektóta w

