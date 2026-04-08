Még lehet mozgóurnát igényelni a szavazáshoz

A választópolgárok csütörtök 16 óráig kérhetik akadálymentes szavazókör kijelölését elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda. A fogyatékossággal élő választópolgárok többféle segítséget igénybe vehetnek a választójog gyakorlásához. Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is igényelhetik az akadálymentes szavazókör kijelölését.

Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhetnek.

A mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton vagy levélben csütörtökön 16 óráig, személyesen a helyi választási irodához pénteken 16 óráig, azonosítást követően elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig lehet benyújtani. Meghatalmazott útján pedig pénteken 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani.

A kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, valamint azt a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja keresi fel a választópolgárt a megadott címen, ahol leadhatja szavazatát. A fogyatékossággal élő választópolgárok a szavazás során is igénybe vehetnek segítséget: a szavazólap kitöltésében az általuk választott személy, ennek hiányában pedig a szavazatszámláló bizottság két tagja segíthet.

