Még lehet mozgóurnát igényelni a szavazáshoz

Még lehet mozgóurnát igényelni a szavazáshoz

A fogyatékossággal élő választópolgárok többféle segítséget igénybe vehetnek a választójog gyakorlásához. Csütörtök 16 óráig kérhetik az akadálymentes szavazókör kijelölését.

2026. 04. 08. 16:19
A választópolgárok csütörtök 16 óráig kérhetik akadálymentes szavazókör kijelölését elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda. A fogyatékossággal élő választópolgárok többféle segítséget igénybe vehetnek a választójog gyakorlásához. Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is igényelhetik az akadálymentes szavazókör kijelölését.

Csütörtök délutánig lehet mozgóurnát igényelni a szavazáshoz.

Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhetnek.

A mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton vagy levélben csütörtökön 16 óráig, személyesen a helyi választási irodához pénteken 16 óráig, azonosítást követően elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig lehet benyújtani. Meghatalmazott útján pedig pénteken 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani.

A kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, valamint azt a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja keresi fel a választópolgárt a megadott címen, ahol leadhatja szavazatát. A fogyatékossággal élő választópolgárok a szavazás során is igénybe vehetnek segítséget: a szavazólap kitöltésében az általuk választott személy, ennek hiányában pedig a szavazatszámláló bizottság két tagja segíthet.

Borítókép: Szavazás (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
