Választás 2026: Szoros eredmény esetén akár egy hetet is várni kell arra, hogy ki lett a győztes

Előre figyelmeztetett a Nemzeti Választási Iroda (NVI), hogy bár az itthon leadott szavazatokat még aznap összeszámolják, a külképviseleten leadott szavazatok miatt elképzelhető, hogy még nem születik meg a végeredmény április 12-én. Az iroda szerint vasárnap a legtöbb szavazókörben 19 óra után megkezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan 20 óra körül indul. Az NVI vasárnap este 7 órakor kezdi meg a levélben érkezett szavazatok számlálását, és az eredményt is folyamatosan közzéteszi. A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok legkésőbb csütörtökig érkeznek meg az NVI-hez.

A levélszavazatokat az NVI számlálja meg, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják országgyűlési egyéni választókerületek szerint, és pénteken átadják azokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáknak. A csütörtök reggeli adatok szerint már 192 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, az eddig ellenőrzöttek közül több mint 102 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. A kijelölt szavazókörök pénteken vagy szombaton számlálják meg a szavazatokat.

Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy ezek alapján a szavazás estéjén – a részvételi adatok függvényében – megközelítőleg az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, míg az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.

Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány egyéni választókerületben, illetve az országos listán a szavazást követő hét végén, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a szavazásnapi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye.

Csütörtökön 16 óráig léphettek vissza az egyéni választókerületben induló jelöltek az áprilisi országgyűlési választáson, az ezt követően bejelentett lemondások nem alkalmasak a joghatás kiváltására, azaz a jelöltre leadott szavaztok érvényesnek számítanak a választási iroda szerint.