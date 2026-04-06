Közügyektől eltiltás: aki a közösség ellen vét, nem dönthet a közösség sorsáról

A magyar jogrendszer világos elvi alapokon nyugszik: aki szándékos bűncselekmény elkövetésével a társadalmi együttélés alapvető szabályait semmibe veszi, az méltatlanná válik arra, hogy részt vegyen a demokratikus közélet alakításában. A közügyektől eltiltás éppen ezt az erkölcsi és jogi határvonalat húzza meg – írja az Origo.
Mi fán terem a közügyektől eltiltás?
Fontos hangsúlyozni, hogy a közügyektől eltiltás egy mellékbüntetés, melynek időtartama egytől tíz évig terjedhet. Önmagában nem, kizárólag szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés mellé rendelheti el a bíróság. Gondatlan bűncselekmények, vagy felfüggesztett börtönbüntetés esetén ez a szankció nem alkalmazható.
A mellékbüntetés kiterjedt jogfosztással jár
Az érintett egyebek mellett:
- Nem szavazhat és jelöltként sem szerepelhet sem országgyűlési, sem önkormányzati választáson.
- Sem kezdeményezőként, sem szavazóként nem vehet részt népszavazásban.
- Nem tölthet be közhivatalt, nem lehet bíró, rendőr vagy kormánytisztviselő.
- Nem lehet civil szervezet tisztségviselője, nem kaphat állami kitüntetést és a meglévőket sem viselheti.
A rácsok mögött kezdődik, a szabadság alatt teljesedik ki
Gyakori kérdés, hogy mikortól hatályos a közügyektől eltiltás. A jogfosztás a jogerős ítélettel azonnal életbe lép, azaz a fogvatartott már a büntetés-végrehajtási intézet falai között sem voksolhat. Azonban a kiszabott évek számlálása csak a szabadulás napján veszi kezdetét. Ez azt jelenti, hogy a bűnelkövető a büntetés letöltése után is hosszú évekig viseli tettének társadalmi következményeit, mire teljeskörűen visszanyeri állampolgári jogait.
Közel 27 ezer szavazástól eltiltott
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatása szerint a 2026. április 12-i országgyűlési választáson jelentős számú ember marad távol a szavazóurnáktól jogerős ítélete miatt.
A bűnügyi nyilvántartó hatóságtól kapott adatok alapján 26 922 fő szerepel a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásában közügyek gyakorlásától eltiltás miatt”
– közölte az Origóval az NVI.
