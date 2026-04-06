Közügyektől eltiltás: aki a közösség ellen vét, nem dönthet a közösség sorsáról

A magyar jogrendszer világos elvi alapokon nyugszik: aki szándékos bűncselekmény elkövetésével a társadalmi együttélés alapvető szabályait semmibe veszi, az méltatlanná válik arra, hogy részt vegyen a demokratikus közélet alakításában. A közügyektől eltiltás éppen ezt az erkölcsi és jogi határvonalat húzza meg – írja az Origo.

A közügyektől eltiltást csak végrehajtandó szabadságvesztés mellé rendelheti el a bíróság

Mi fán terem a közügyektől eltiltás?

Fontos hangsúlyozni, hogy a közügyektől eltiltás egy mellékbüntetés, melynek időtartama egytől tíz évig terjedhet. Önmagában nem, kizárólag szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés mellé rendelheti el a bíróság. Gondatlan bűncselekmények, vagy felfüggesztett börtönbüntetés esetén ez a szankció nem alkalmazható.

A mellékbüntetés kiterjedt jogfosztással jár

Az érintett egyebek mellett:

Nem szavazhat és jelöltként sem szerepelhet sem országgyűlési, sem önkormányzati választáson.

Sem kezdeményezőként, sem szavazóként nem vehet részt népszavazásban.

Nem tölthet be közhivatalt, nem lehet bíró, rendőr vagy kormánytisztviselő.

Nem lehet civil szervezet tisztségviselője, nem kaphat állami kitüntetést és a meglévőket sem viselheti.

A rácsok mögött kezdődik, a szabadság alatt teljesedik ki

Gyakori kérdés, hogy mikortól hatályos a közügyektől eltiltás. A jogfosztás a jogerős ítélettel azonnal életbe lép, azaz a fogvatartott már a büntetés-végrehajtási intézet falai között sem voksolhat. Azonban a kiszabott évek számlálása csak a szabadulás napján veszi kezdetét. Ez azt jelenti, hogy a bűnelkövető a büntetés letöltése után is hosszú évekig viseli tettének társadalmi következményeit, mire teljeskörűen visszanyeri állampolgári jogait.

Közel 27 ezer szavazástól eltiltott

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatása szerint a 2026. április 12-i országgyűlési választáson jelentős számú ember marad távol a szavazóurnáktól jogerős ítélete miatt.

A bűnügyi nyilvántartó hatóságtól kapott adatok alapján 26 922 fő szerepel a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásában közügyek gyakorlásától eltiltás miatt”

– közölte az Origóval az NVI.