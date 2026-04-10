Rengetegen fognak az urnákhoz járulni vasárnap, figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Választási Iroda

A választási szervek mind a magyarországi, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására felkészültek, az országgyűlési választásra a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteken.

Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy férfi Magyarország szabadkai főkonzulátusán

Azt írták:

a külképviseletek közül több helyszínen és néhány budapesti átjelentkezős szavazókörben is meghaladja a háromezret a névjegyzéken szereplők száma.

Hozzátették: a lebonyolításhoz szükséges számban lesz jelen szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választásiiroda-tag, valamint az NVI megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről, például tollról, borítékról gondoskodik.

Közölték, a szavazás gördülékeny lebonyolítása érdekében ahol meghaladja a választópolgárok száma az 1500-at, ott lehetséges, ahol pedig meghaladja a kétezret, ott kötelező legfeljebb 800 fős bontásban szétszedni a névjegyzéket, és külön asztalhoz vagy alszavazókörbe osztani a szavazókat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy mindezek ellenére bizonyos napszakokban kialakulhatnak sorok a szavazóhelyiségek előtt.

Az NVI azt kérte, hogy a szavazók lehetőség szerint ne az utolsó órákra hagyják a szavaztuk leadását, a várakozáshoz pedig a türelmüket kérte az iroda.

Emlékeztettek arra: a szavazókörök Magyarországon 19 órakor zárnak, de azok a választópolgárok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a sorba, még leadhatják szavazatukat.

Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy

már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz, és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát vagy az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.

Borítékot idén a szavazatszámláló bizottság kizárólag kérésre ad a választónak.

Közölték azt is, hogy aki nem tudja, hol szavazhat, az ellenőrizheti ezt az alábbi oldalon.

