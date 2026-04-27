Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)
Varga Judit nem tett vallomást, megszűnt az eljárás Magyar Péterrel szemben
Bizonyítottság hiányában megszüntették azt az eljárást, amely Tényi István feljelentése nyomán indult Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter egy interjúban tett állításai miatt. Egy korábbi interjúban elhangzottak alapján előfordult, hogy amikor Varga Judit még házasságban élt Magyar Péterrel, a férfi egy alkalommal bezárta őt egy szobába, és nem engedte ki onnan. Az eljárás alatt Varga Judit nem tett vallomást, és az üggyel kapcsolatban rendőri intézkedésre sem került sor.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
