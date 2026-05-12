Esküt tett Magyarország új kormánya

Esküt tettek a miniszterek, amellyel megalakult az új kormány. Magyar Péter az eskütétel előtti beszédében bemutatta a minisztereket és elmondta, hogy bár a miniszterek egyenrangúak, vannak olyan tárcák, amelyek fontosabb szerepet töltenek be a kormányában. A miniszterelnök sorrendben az első négy minisztériumot jelölte meg kulcsfontosságúnak, amelyek vétójogot is kaptak.

Erős Hunor
2026. 05. 12. 16:02
A Magyar Péter által folyamatosan támadott köztársasági elnöktől vették át a kinevezést

Az eskütétel előtt az új miniszterelnök által rendszeresen támadott Sulyok Tamás köztársasági elnök a Sándor-palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét, amivel megalakult az új kabinet.

Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg.

 

Sűrű két napon vannak túl a miniszterek

A Tisza-kormányban rekord számú tizenhat minisztérium van, amelyeknek tizenhat tárcavezetőjét hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg az Országgyűlés bizottságai.

Hétfőn reggel nyolc órakor hallgatták meg Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszterjelöltet az agrár- és élelmiszer-gazdasági bizottságban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt ekkor ismertette terveit a digitalizációs és technológiai bizottság előtt. Az egészségügyi bizottság előtt ekkor volt jelenése Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelöltnek. Az élő környezetért felelős bizottság vendége volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt. Az európai ügyek bizottságában kezdett Orbán Anita külügyminiszter-jelölt. Míg Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a gazdasági és energetikai bizottságban tartott beszámolót.

Hétfőn délelőtt tíz órakor a honvédelmi és rendvédelmi bizottságban ismertette a tárcavezetői elképzeléseit Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédelmi tárca jelöltje. A közlekedési és beruházási bizottság meghallgatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelöltet. A külügyi bizottságnak ismertette terveit Orbán Anita, miután végzett az EU-ügyi bizottság ülésén. A nemzetbiztonsági bizottság előtt jelent meg Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt. A magyarországi nemzetiségek bizottságában mondhatta el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt, hogy mire készül.

Ugyan aznap délben a honvédelmi és rendvédelmi bizottságban is megjelent Pósfai Gábor. A nemzetbiztonsági bizottság előtt ismertette terveit Orbán Anita. Az oktatási bizottságban pedig Tanács Zoltán tartott előadást.

Hétfőn 14 órakor a magyarságpolitikai bizottság meghallgatta Tarr Zoltánt. A nemzetbiztonsági bizottságban ismertette miniszteri programját Ruszin-Szendi Romulusz. Míg az oktatási bizottságnak bemutatkozott Lannert Judit oktatási miniszter-jelölt.

Kedden reggel nyolc órakor négy bizottságban folytatódtak a miniszteri meghallgatások. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ekkor hallgatta meg Görög Márta igazságügyiminiszter-jelöltet. Ebben az időpontban várták a művelődési bizottságba Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosát, és ugyancsak nyolc órától számolt be elképzeléseiről a szociális bizottságban Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyiminiszter-jelölt.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztésiminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása szintén nyolc órakor kezdődött a parlament vidék- és településfejlesztési bizottságában.

Délelőtt tíz órától a Miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruff Bálint az igazságügyi bizottság, Kármán András pénzügyminiszter-jelölt pedig a pénzügyi és költségvetési bizottság tagjait tájékoztatta terveiről. A miniszterjelöltek kinevezés előtti meghallgatása ezzel lezárul.

Borítókép: A miniszterek bejelentése a parlamentben

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
