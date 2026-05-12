Esküt tett Magyarország új kormánya

Ugyan aznap délben a honvédelmi és rendvédelmi bizottságban is megjelent Pósfai Gábor. A nemzetbiztonsági bizottság előtt ismertette terveit Orbán Anita. Az oktatási bizottságban pedig Tanács Zoltán tartott előadást.

Hétfőn 14 órakor a magyarságpolitikai bizottság meghallgatta Tarr Zoltánt. A nemzetbiztonsági bizottságban ismertette miniszteri programját Ruszin-Szendi Romulusz. Míg az oktatási bizottságnak bemutatkozott Lannert Judit oktatási miniszter-jelölt.

Kedden reggel nyolc órakor négy bizottságban folytatódtak a miniszteri meghallgatások. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ekkor hallgatta meg Görög Márta igazságügyiminiszter-jelöltet. Ebben az időpontban várták a művelődési bizottságba Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosát, és ugyancsak nyolc órától számolt be elképzeléseiről a szociális bizottságban Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyiminiszter-jelölt.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztésiminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása szintén nyolc órakor kezdődött a parlament vidék- és településfejlesztési bizottságában.

Délelőtt tíz órától a Miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruff Bálint az igazságügyi bizottság, Kármán András pénzügyminiszter-jelölt pedig a pénzügyi és költségvetési bizottság tagjait tájékoztatta terveiről. A miniszterjelöltek kinevezés előtti meghallgatása ezzel lezárul.