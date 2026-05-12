Esküt tett Magyarország új kormánya

A Magyar Péter által folyamatosan támadott köztársasági elnöktől vették át a kinevezést
Az eskütétel előtt az új miniszterelnök által rendszeresen támadott Sulyok Tamás köztársasági elnök a Sándor-palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét, amivel megalakult az új kabinet.
Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg.
Sűrű két napon vannak túl a miniszterek
A Tisza-kormányban rekord számú tizenhat minisztérium van, amelyeknek tizenhat tárcavezetőjét hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg az Országgyűlés bizottságai.
