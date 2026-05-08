tolna vármegyenemzeti választási irodaegyéni választókerületekországgyűlésnagy attila

Ismét esedékes az egyéni választókerületek újraszabása

Újra napirendre kerülhet az országgyűlési egyéni választókerületek módosítása, miután a Nemzeti Választási Iroda szerint több körzetben már jelentősen eltér a választópolgárok száma az országos átlagtól. A népességmozgás következtében Somogy vármegye 2. számú választókerületében, valamint Tolna vármegye mindhárom egyéni körzetében meghaladta a húszszázalékos határt az eltérés, ami a hatályos szabályok alapján legkésőbb 2028 végéig korrekciót tehet szükségessé.

Gábor Márton
2026. 05. 08. 5:13
Fotó: Balogh Dávid
A fordulatot az új alaptörvény és az azt követő választási reform hozta el. A 2011-ben elfogadott új választási törvény alapjaiban alakította át a rendszert. Az Országgyűlés létszáma 386-ról 199 főre csökkent. Az egyéni választókerületek száma 176-ról 106-ra módosult. Ezzel párhuzamosan megszűnt a kétfordulós választási rendszer: az egyéni körzetekben egyetlen fordulóban, relatív többséggel lehet mandátumot szerezni. 

Az új körzethatárok kialakításánál a törvényalkotók egyik legfontosabb célja az volt, hogy a választókerületek lakosságszáma közel azonos legyen. Az új szabályozás szerint az eltérés főszabály szerint nem haladhatja meg a 15 százalékot.

A 2011-es reform egyik legfontosabb eleme a győzteskompenzáció bevezetése volt. Ez azt jelenti, hogy az egyéni körzetekben győztes jelöltekre leadott „felesleges” szavazatok is beszámítanak az országos listás eredménybe. A rendszer következményeként az egyéni választókerületek szerepe tovább erősödött.

A 2020-as évek közepére ismét egyre szembetűnőbbé váltak az országon belüli népességmozgások. Az egyik leginkább látványos jelenség az volt, hogy miközben Budapest környékén nőtt, addig a fővárosban csökkent a népesség. Éppen ezért a 2024 novemberében hozott módosítások értelmében Budapesten két választókerületet megszüntettek, így a fővárosból a korábbi 18 helyett csak 16 képviselő juthatott mandátumhoz az áprilisi választásokon. Ezzel párhuzamosan Pest vármegyében a korábbi 12 helyett 14 választókerületet hoztak létre, valamint módosították Fejér és Csongrád-Csanád vármegye beosztását is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
