Katzenbach-gyilkosság: ma eldől Curtis testvérének sorsa

Brutálisan végeztek az áldozattal

Katzenbach először 2009 áprilisában szívódott fel, azután, hogy félmilliárdot felvett egy bankfiókból, társai tudta nélkül. Az egykori focista Görögországba ment, családjával ugyanakkor telefonon rendszeresen tartotta a kapcsolatot. A lebukástól félve telefonfülkékből hívta őket. H. Attiláék 2009 augusztusában ugyanakkor rábeszélték, hogy térjen vissza Magyarországra. Katzenbach Imre ekkor komppal Olaszországba utazott, ahonnan H. és az Eclipse-ügy egy másik érintettje autóval hozták haza, hogy nyomást gyakoroljanak a focistára. A két férfi a volt MTK-labdarúgó kislányát is magával vitte az útra.

Katzenbach pár héttel később újra eltűnt, de ezúttal már semmilyen életjelet nem adott magáról. Nem véletlenül, hiszen már halott volt.

A vád szerint Katzenbachot 2009 szeptemberében Baranyajenő térségébe csalták, majd egy előre kiásott gödör közelébe vitték. A férfit halálra verték, utána a holttestét eltemették. A rendőrség 2020 októberében találta meg a holttestet.