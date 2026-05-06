katzenbach imrefővárosi ítélőtáblagyilkosság ügy

Katzenbach-gyilkosság: ma eldől Curtis testvérének sorsa

Jogerős döntést hozhat szerdán a Fővárosi Ítélőtábla a Katzenbach-gyilkosság ügyében. Curtis testvérét és vádlott-társait elsőfokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. Az áldozat, Katzenbach Imre, az MTK volt labdarúgója 2009-ben tűnt el Budapesten. A rendőrség 2020 októberében Baranyajenőnél találta meg a holttestét. A nyomozás során kiderült, hogy megölték.

Pámer Dávid
2026. 05. 06. 5:20
Forrás: bors.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brutálisan végeztek az áldozattal

Katzenbach először 2009 áprilisában szívódott fel, azután, hogy félmilliárdot felvett egy bankfiókból, társai tudta nélkül. Az egykori focista Görögországba ment, családjával ugyanakkor telefonon rendszeresen tartotta a kapcsolatot. A lebukástól félve telefonfülkékből hívta őket. H. Attiláék 2009 augusztusában ugyanakkor rábeszélték, hogy térjen vissza Magyarországra. Katzenbach Imre ekkor komppal Olaszországba utazott, ahonnan H. és az Eclipse-ügy egy másik érintettje autóval hozták haza, hogy nyomást gyakoroljanak a focistára. A két férfi a volt MTK-labdarúgó kislányát is magával vitte az útra. 

Katzenbach pár héttel később újra eltűnt, de ezúttal már semmilyen életjelet nem adott magáról. Nem véletlenül, hiszen már halott volt.

 A vád szerint Katzenbachot 2009 szeptemberében Baranyajenő térségébe csalták, majd egy előre kiásott gödör közelébe vitték. A férfit halálra verték, utána a holttestét eltemették. A rendőrség 2020 októberében találta meg a holttestet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekHorn Gyula

Újra ellenzékben

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Tudom, hírlapíróként milyen az ellenzéki lét, a rendszerváltás után éveken át dolgoztam az Új Magyarország szerkesztőségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.