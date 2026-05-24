Magyar Péter osztogatásának a középosztály fizetheti meg az árát

A választókkal el kell hitetni, kapnak valamit

Kiszelly Zoltán szerint a támogatások esetleges szűkítése nem egyik napról a másikra okozna társadalmi feszültséget, hanem fokozatosan fejtené ki a hatását. Úgy véli, ha idővel megszűnnek például az árszabályozó intézkedések, akkor a most bejelentett juttatások egy része valójában nem többletjövedelemként jelenik majd meg a háztartásokban, hanem a növekvő megélhetési költségek ellensúlyozására szolgál.

Azért kell most sokat beszélnie Magyar Péternek a juttatásokról, hogy az emberek úgymond azt érezzék, hogy kapnak valamit. Utána szembesülnek majd fokozatosan azzal, hogy amit most kapnak, hogy az nem arra van, hogy elköltsék, hanem a többletterhek kompenzációja

– magyarázta.

A szakértő szerint a középosztály helyzete ebből a szempontból különösen érdekes: az elmúlt években ugyanis sokan megtakarításokat halmoztak fel, azonban ha később emelkednek az energiával, a rezsivel vagy a mindennapi fogyasztással kapcsolatos kiadások, akkor egyre többen kényszerülhetnek ezekhez a tartalékokhoz nyúlni életszínvonaluk fenntartása érdekében.

Lassú kiábrándulás következik

Kiszelly Zoltán úgy látja, ennek a következménye nem azonnali elégedetlenség lenne, hanem lassú kiábrándulás: a középosztály alsó és középső rétegei csak

középtávon érzékelhetik igazán, hogy a megemelkedett költségeket nem tudják teljes egészében kompenzálni.

– A középosztálynak az a széles rétege, amelyik eddig a Fideszt támogatta, majd átment a Tiszához, részben azért szavazott Magyar Péterre, mert azt ígérte: megtartják a NER vívmányainak azokat az elemeit, amelyek működnek, és csak azon változtatnak, ami nem. Ennek a középosztálynak a középső és alsó része lehet az, amelyik – miután nem tudja a költségnövekedést kompenzálni – egy idő után kiábrándul, és nagy eséllyel elpártol a Tiszától, akár vissza a Fideszhez – fejtette ki az elemző.