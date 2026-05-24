Magyar PéterKiszelly ZoltánTisza-kormányRTL

Magyar Péter osztogatásának a középosztály fizetheti meg az árát

Azért kell most sokat beszélnie Magyar Péternek a juttatásokról, hogy az emberek azt érezzék: kapnak valamit – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán. A Századvég elemzési igazgatója szerint a miniszterelnök RTL-es interjúja tudatosan épített a nyugdíjasokat és a családokat célzó támogatásokra. Ugyanakkor hosszabb távon a középosztály szembesülhet vele, hogy a mostani juttatások valójában a későbbi terhek kompenzációját szolgálják.

Munkatársunktól
2026. 05. 24. 19:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A választókkal el kell hitetni, kapnak valamit

Kiszelly Zoltán szerint a támogatások esetleges szűkítése nem egyik napról a másikra okozna társadalmi feszültséget, hanem fokozatosan fejtené ki a hatását. Úgy véli, ha idővel megszűnnek például az árszabályozó intézkedések, akkor a most bejelentett juttatások egy része valójában nem többletjövedelemként jelenik majd meg a háztartásokban, hanem a növekvő megélhetési költségek ellensúlyozására szolgál.

Azért kell most sokat beszélnie Magyar Péternek a juttatásokról, hogy az emberek úgymond azt érezzék, hogy kapnak valamit. Utána szembesülnek majd fokozatosan azzal, hogy amit most kapnak, hogy az nem arra van, hogy elköltsék, hanem a többletterhek kompenzációja

– magyarázta.

A szakértő szerint a középosztály helyzete ebből a szempontból különösen érdekes: az elmúlt években ugyanis sokan megtakarításokat halmoztak fel, azonban ha később emelkednek az energiával, a rezsivel vagy a mindennapi fogyasztással kapcsolatos kiadások, akkor egyre többen kényszerülhetnek ezekhez a tartalékokhoz nyúlni életszínvonaluk fenntartása érdekében.

Lassú kiábrándulás következik

Kiszelly Zoltán úgy látja, ennek a következménye nem azonnali elégedetlenség lenne, hanem lassú kiábrándulás: a középosztály alsó és középső rétegei csak

középtávon érzékelhetik igazán, hogy a megemelkedett költségeket nem tudják teljes egészében kompenzálni.

– A középosztálynak az a széles rétege, amelyik eddig a Fideszt támogatta, majd átment a Tiszához, részben azért szavazott Magyar Péterre, mert azt ígérte: megtartják a NER vívmányainak azokat az elemeit, amelyek működnek, és csak azon változtatnak, ami nem. Ennek a középosztálynak a középső és alsó része lehet az, amelyik – miután nem tudja a költségnövekedést kompenzálni – egy idő után kiábrándul, és nagy eséllyel elpártol a Tiszától, akár vissza a Fideszhez – fejtette ki az elemző.

A szakértő szerint Magyar Péter ezért is akarhatja előre hozni az önkormányzati választásokat: még azelőtt szeretné elérni a lehető legnagyobb politikai eredményt, hogy az inga visszalendülne, és a középosztály egy része elfordulna tőle.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Balogh Dávid)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar állam

Meghurcolásunk története 1.

Bayer Zsolt avatarja

„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu