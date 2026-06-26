A CEU máris visszatérne Budapestre
Újra Budapesten is diplomát adó képzéseket indíthat a Közép-európai Egyetem. A Soros György által alapított intézmény professzora szerint a CEU a jövőben Bécsben és Budapesten is működtet majd képzéseket, miután a magyar hatóságok kutatóhelyként ismerték el budapesti egységét.
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