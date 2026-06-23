Borítókép: Az emberi testrészekhez vonzódó férfit a rendőrök kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették (Fotó: police.hu)
Emberölési ügyekben is érintett lehet a budapesti kannibál?
Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsítja a rendőrség azt a 30 éves budapesti férfit, akitől koponyákat, csontokat és egyéb testrészeket foglaltak le a rendőrség. A beteghordozóként dolgozó férfi bevallotta, ételt is készített a holttestek maradványaiból, amit meg is evett. Úgy tudjuk, a széleskörű nyomozás során minden szálat megvizsgálnak a nyomozók, így azt is, a kannibálnak lehet-e köze emberölésekhez.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!