Gyárfás Tamás börtöninterjút adott, elmondta, hogy miben reménykedik
Míg ügyvédje perújítással próbálja megdönteni a Fenyő-gyilkosság ügyében született jogerős ítéletet, a börtönből adott exkluzív interjút az Indexnek Gyárfás Tamás. A hét év szabadságvesztésre ítélt egykori médiavállalkozó és sportvezető ismét ártatlanságát hangoztatta, miközben védője egy új tanúvallomásra hivatkozva már nem őt, hanem a néhai Princz Gábort nevezi meg a gyilkosság valódi felbujtójaként. Az interjú ugyanakkor kevés figyelmet szentel azoknak a bizonyítékoknak és vallomásoknak, amelyek alapján a bíróság jogerősen megállapította Gyárfás felelősségét Fenyő János meggyilkolásának ügyében.
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