Borítókép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Fotó: Máté Krisztián)
Óvodapedagógusok kritizálják Lannert Juditot, szerintük elfelejtette őket a miniszter
Éles bírálatok érték Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert a közösségi médiában, miután a hőségriadóval kapcsolatos Facebook-bejegyzésében részletesen kitért az iskolákra, a szakképzésre, a felsőoktatásra és a nyári táborokra, az óvodákat és bölcsődéket azonban nem említette. A hozzászólók szerint éppen azok az intézmények maradtak ki, amelyek a nyári időszakban is teljes kapacitással működnek.
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