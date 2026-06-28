lannert juditintézménynyári táboróvodagyermek

Óvodapedagógusok kritizálják Lannert Juditot, szerintük elfelejtette őket a miniszter

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Éles bírálatok érték Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert a közösségi médiában, miután a hőségriadóval kapcsolatos Facebook-bejegyzésében részletesen kitért az iskolákra, a szakképzésre, a felsőoktatásra és a nyári táborokra, az óvodákat és bölcsődéket azonban nem említette. A hozzászólók szerint éppen azok az intézmények maradtak ki, amelyek a nyári időszakban is teljes kapacitással működnek.

Gábor Márton
2026. 06. 28. 15:46
Fotó: Máté Krisztián
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Borítókép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Fotó: Máté Krisztián)

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