Magyar Péter tovább folytatja a kormányzásnak álcázott bosszúhadjáratot – a parlamentben is nagy bejelentésre készül

Politikai leszámolás a Tisztelt Ház napirendjén

Emellett a kormánypárt egy újabb lépést tesz az alkotmányos válság felé azzal, hogy benyújtják a parlamentnek azt az alaptörvény-módosítást, amellyel a közjogi méltóságokat eltávolítanák a hivatalukból. A köztársasági elnök és a közjogi méltóságok eltávolítását célzó alkotmánymódosítással kapcsolatban a hétvégén fordulatos közjáték zajlott le. Sulyok Tamás az Alkotmánybíróságtól kért volna egy előzetes állásfoglalást arról, lehet-e személyre szabottan módosítani az Alaptörvényt.

A Tisza Párt jogi vezetője, a politikai leszámolásokat koordináló Melléthei-Barna Márton látványosan megsértődött azon, hogy ezt a indítványt már hétfőn tárgyalná a taláros testület.

Nem sokkal később hét alkotmánybíró jelezte, hogy kizáratja magát az ülésről, ami így határozatképtelen lenne, és nem is fogják megtartani. Ezen előzmények után az új alkotmánymódosítást is várhatóan Melléthei-Barna Márton nyújtja majd be.

Ezen két téma mellett egy nagy bejelentést harangozott még be a miniszterelnök, amiről nem árult el előre részleteket.

A polgármesterek ellen is hadjáratot indít a Tisza

A közjogi méltóságok mellett a polgármesterek ellen is bosszúhadjáratot indít a Tisza Párt, ugyanis Szabó Tibor, a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság kormánypárti elnöke benyújtotta az Országgyűlésnek a javaslatot, ami a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi. A módosítás emellett megszünteti a főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester és a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a helyetteseik havi, illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítési jogosultságát.