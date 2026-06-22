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Magyar Péter tovább folytatja a kormányzásnak álcázott bosszúhadjáratot – a parlamentben is nagy bejelentésre készül

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A Tisza politikai bosszúhadjáratának a terepe lett a választások óta az Országgyűlés. Miközben Magyar Péter hétről hétre napirend előtti felszólalásaiban intéz kirohanást az ellenzékkel szemben, addig a pártjának képviselői sorra nyújtják be a politikai leszámolást biztosító törvényjavaslatokat.

Máté Patrik
2026. 06. 22. 6:30
Fotó: Polyák Attila
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Politikai leszámolás a Tisztelt Ház napirendjén

Emellett a kormánypárt egy újabb lépést tesz az alkotmányos válság felé azzal, hogy benyújtják a parlamentnek azt az alaptörvény-módosítást, amellyel a közjogi méltóságokat eltávolítanák a hivatalukból. A köztársasági elnök és a közjogi méltóságok eltávolítását célzó alkotmánymódosítással kapcsolatban a hétvégén fordulatos közjáték zajlott le. Sulyok Tamás az Alkotmánybíróságtól kért volna egy előzetes állásfoglalást arról, lehet-e személyre szabottan módosítani az Alaptörvényt. 

A Tisza Párt jogi vezetője, a politikai leszámolásokat koordináló Melléthei-Barna Márton látványosan megsértődött azon, hogy ezt a indítványt már hétfőn tárgyalná a taláros testület. 

Nem sokkal később hét alkotmánybíró jelezte, hogy kizáratja magát az ülésről, ami így határozatképtelen lenne, és nem is fogják megtartani. Ezen előzmények után az új alkotmánymódosítást is várhatóan Melléthei-Barna Márton nyújtja majd be. 

Ezen két téma mellett egy nagy bejelentést harangozott még be a miniszterelnök, amiről nem árult el előre részleteket. 

A polgármesterek ellen is hadjáratot indít a Tisza

A közjogi méltóságok mellett a polgármesterek ellen is bosszúhadjáratot indít a Tisza Párt, ugyanis Szabó Tibor, a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság kormánypárti elnöke benyújtotta az Országgyűlésnek a javaslatot, ami a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi. A módosítás emellett megszünteti a főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester és a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a helyetteseik havi, illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítési jogosultságát.

Korábban Magyar Péter vetette fel egy interjúban, hogy a parlamenti képviselők mellett a polgármesterek fizetését is csökkentenék. Bár az önkormányzati szférát érintő javaslat nem rendelkezik a fizetések csökkentéséről, a befagyasztás közvetetten, hosszabb távon érne el ilyen hatást. A polgármesteri fizetések csökkentésével kapcsolatos tervre politikai oldaltól függetlenül tiltakozással reagált számos városvezető köztük Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely első embere, valamint Lengyel Róbert, Siófok polgármestere is, akik kifejezetten szimpatizálnak a Tisza Párttal, a jelöltjeiket is támogatták a kampányban.

Navracsics Tibor, a Fidesz önkormányzati kabinetének a vezetője, korábbi területfejlesztési miniszter kicsinyes bosszúnak nevezte a Tisza lépését.

Meg kell bosszulni, hogy léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. El kell venni a fizetésük egy részét, hátha akkor majd paríroznak. Ennyire gondolja komolyan a TISZA az önkormányzatok autonómiáját

– vélekedett Navracsics.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben (Fotó: Polyák Attila)

 

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