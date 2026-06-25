Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
„Majdnem csendben maradtam, mert féltem” – saját táborából érte kemény kritika a Tiszát
A Tisza Párt országgyűlési képviselők mandátumának 12 évben történő maximalizálását célzó javaslata miatt fogalmazott meg éles kritikát Halász Noémi. Az ellenzéki érzelmű közéleti szereplő szerint a párt felhatalmazás nélkül nyúlna egy alapvető alkotmányos kérdéshez, miközben a kritikus véleményeket egyre gyakrabban támadások érik. Bejegyzésében azt írta, odáig jutott, hogy először komolyan felmerült benne: inkább nem mondja el a véleményét.
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