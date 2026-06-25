A demográfiai folyamatok hatása is látszik a foglalkoztatás alakulásán

– Emiatt a foglalkoztatottak számában az idei évben éves átlagban még mérséklődésre számítunk, jövőre viszont már bővülés jöhet, a munkanélküliségi ráta azonban négy százalék felett alakulhat. Hosszabb távon viszont számolni kell azzal, hogy a munkaerőhiány erősödhet a magyar gazdaságban, amely mögött elsődlegesen a demográfiai folyamatok húzódnak meg: minden évben jóval többen lépnek ki a munkaerőpiacról a nyugdíjkorhatár betöltése okán, mint ahányan belépnek oda. Emiatt is kiemelten fontos, hogy a gazdaság minél hatékonyabban ki tudja aknázni a meglévő munkaerőtartalékokat, amely vonatkozásában viszont a képzettségi szint és sokszor a területi egyenlőtlenségek is hátráltató tényezőt jelentenek – tette hozzá.

A harmadik országbeli munkavállalók korlátja is hatással lesz a munkaerőpiacra

– A munkaerőpiacot a következő időszakban több tényező is befolyásolhatja úgy keresleti, mint kínálati oldalon. Amennyiben a harmadik országbeli munkavállalók beáramlásának szigorítása effektív korlát lesz, az teret nyithat a hazai munkavállalók előtt, növelve a foglalkoztatást és csökkentve a munkanélküliséget – itt fontos kérdés lesz az új szabályozás korlátozó ereje, hogy se túl szigorú, se túl laza ne legyen – nyilatkozta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.