márki - zay pétertisza párthadházy ákosMagyar Péter

Márki-Zay Péter aggódik: szerinte Magyar Péterék a politikai versenytársaikat akarják ellehetetleníteni

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Ismét élesen bírálta a Tisza Pártot Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Magyar Péterék olyan szabályokat alkottak a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökének kiválasztására, amelyek kizárják Hadházy Ákost, akit ő egyébként a legalkalmasabb vezetőnek tartana. Márki-Zay lapunknak a Tisza politizálásnak számos további pontját kritizálta, s azt is elmondta: attól tart, hogy Magyar Péterék előrehozott önkormányzati választást írnak ki.

Kárpáti András
2026. 06. 26. 16:15
Forrás: Facebook
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Tudomása szerint a Tisza felsőbb szintjein felmerült, hogy előrehozott helyhatósági választásokat írnak ki. – A jelenlegi településvezetők túlnyomó többsége már a második ciklusát tölti és mivel a Tiszának jelenleg egyetlen polgármestere sincs, nekik a legegyszerűbb az lenne, ha mindenkit elkaszálnának a kétciklusos korlátozással. Ha pozíciót akarnak fogni, arra ez zseniális, ördögien ravasz fogás lenne – fogalmazott. Hozzátette: noha a tiszás honatyák azt bizonygatják neki, hogy nincs ilyen terv, és nem is szavaznának meg ilyesmit, ő eléggé szkeptikus. 

– Eddig még nem láttunk olyat, hogy egy tiszás képviselő nem szavazta meg Magyar Péter indítványát – fogalmazott.

Továbbra is a Tisza Pártot támogatja Márki-Zay

Márki-Zay Péter azt is sérelmezi, hogy a köztársasági elnök közvetlenül választhatóvá tétele sincs asztalon a Tiszánál. – Pedig Magyar Péter ezzel kampányolt… Azért lenne fontos, hogy az emberek válasszák meg az államfőt, és ne az Országgyűlés, mert akkor Sulyok Tamás méltánytalan és jogilag vitatott eltávolítása garantáltan egy egyedülálló anomália lenne a magyar alkotmányosságban, és a jövőben nem fenyegetné ugyanez a sors a mindenkori köztársasági elnököt a parlament részéről, ha mondjuk lelkiismeretesen gyakorolja az alkotmányos ellensúly szerepét – fejtette ki a politikus, Török Gábor politológus aggályaira utalva.

Mindemellett azt is hangsúlyozta Márki-Zay, hogy továbbra is a Tiszát támogatja. – A statisztikák szerint továbbra is tiszás vagyok, hisz Magyar Péterre szavaztam, mellette kampányoltam. Azt mondják, hogy 70 százalékos a Tisza támogatottsága, amibe engem is bizonyosan oda számítanak a közvélemény-kutatások – jelentette ki.

Visszaszóltak Márki-Zaynak: De, erre szavaztatok!

Márki-Zay Péter méltatlankodására reagált Hont András is, a már fennt említett kommentre csak annyit írt válaszul: DE!

Magyar Péterék felsorolt terveit és intézkedéseit ideológiai oldaltól függetlenül számos politikus bírálta Márki-Zayon kívül is. A legnagyobb ellenállást az önkormányzati vezetőket érintő megszorításokra és korlátozásokra vonatkozó tervek váltották ki. Így például Lengyel Róbert, Siófok független polgármestere a településvezetői fizetések csökkentését elfogadhatatlannak nevezte, az Algyőt vezető Molnár Áron pedig kijelentette: ha érdemben csökkentik a fizetését, lemond. Azt is kifogásolta, hogy a kormány nem egyeztetett az önkormányzatokkal. Emellett tíz megyei jogú város nem fideszes polgármestere közös levélben fordult a kormányhoz. Azt kérték, hogy minden önkormányzatokat érintő döntés előtt legyen érdemi egyeztetés, és bírálták a szolidaritási hozzájárulás rendszerének fenntartását. Az aláírók között volt például Botka László, Szeged, Pintér Bence, Győr, valamint Csőzik László, Érd polgármestere. 

– Nem igaz, hogy erre szavaztunk volna április 12-én – ellenkezőleg – ismét a Tisza Pártot bírálta Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetésére szabott feltételek kizárják Hadházy Ákost, és attól is tart, hogy a Tisza később a polgármesterekre is kiterjesztené a cikluskorlátozást.

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