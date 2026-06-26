Márki-Zay Péter aggódik: szerinte Magyar Péterék a politikai versenytársaikat akarják ellehetetleníteni

Tudomása szerint a Tisza felsőbb szintjein felmerült, hogy előrehozott helyhatósági választásokat írnak ki. – A jelenlegi településvezetők túlnyomó többsége már a második ciklusát tölti és mivel a Tiszának jelenleg egyetlen polgármestere sincs, nekik a legegyszerűbb az lenne, ha mindenkit elkaszálnának a kétciklusos korlátozással. Ha pozíciót akarnak fogni, arra ez zseniális, ördögien ravasz fogás lenne – fogalmazott. Hozzátette: noha a tiszás honatyák azt bizonygatják neki, hogy nincs ilyen terv, és nem is szavaznának meg ilyesmit, ő eléggé szkeptikus.

– Eddig még nem láttunk olyat, hogy egy tiszás képviselő nem szavazta meg Magyar Péter indítványát – fogalmazott.

Továbbra is a Tisza Pártot támogatja Márki-Zay

Márki-Zay Péter azt is sérelmezi, hogy a köztársasági elnök közvetlenül választhatóvá tétele sincs asztalon a Tiszánál. – Pedig Magyar Péter ezzel kampányolt… Azért lenne fontos, hogy az emberek válasszák meg az államfőt, és ne az Országgyűlés, mert akkor Sulyok Tamás méltánytalan és jogilag vitatott eltávolítása garantáltan egy egyedülálló anomália lenne a magyar alkotmányosságban, és a jövőben nem fenyegetné ugyanez a sors a mindenkori köztársasági elnököt a parlament részéről, ha mondjuk lelkiismeretesen gyakorolja az alkotmányos ellensúly szerepét – fejtette ki a politikus, Török Gábor politológus aggályaira utalva.