Nagy munkában a Tisza-frakció: augusztus 20-ra szeretnének új köztársasági elnököt

Mint ismert, a hétfői nappal újra összeült az Országgyűlés, ahol napirendre került a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a polgármesterek fizetésének csökkentése is. Mindkét javaslat komoly politikai vitákat váltott ki. A Fidesz szerint a hivatal felszámolása a magyar szuverenitás feladása, a településvezetők juttatásainak megnyirbálását pedig több polgármester, köztük Márki-Zay Péter is nagy hibának tartja.