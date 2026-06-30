Mint ismert, a hétfői nappal újra összeült az Országgyűlés, ahol napirendre került a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a polgármesterek fizetésének csökkentése is. Mindkét javaslat komoly politikai vitákat váltott ki. A Fidesz szerint a hivatal felszámolása a magyar szuverenitás feladása, a településvezetők juttatásainak megnyirbálását pedig több polgármester, köztük Márki-Zay Péter is nagy hibának tartja.
Nagy munkában a Tisza-frakció: augusztus 20-ra szeretnének új köztársasági elnököt
Reálisnak tartja a Tisza Párt, hogy augusztus 20-ára új köztársasági elnöke legyen Magyarországnak – jelentette ki Melléthei-Barna Márton a párt frakciójának sajtótájékoztatóján. A frakcióvezető-helyettes emellett ismertette az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát célzó törvényjavaslatukat, beszélt a képviselői cikluskorlátozás támogatásáról, valamint arról is, hogy kedden végszavazásra kerül a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvény.
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Borítókép: Melléthei-Barna Márton képviselő (Fotó: Polyák Attila)
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