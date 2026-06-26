Röszke ma: a 200 ezres migrációs nyomásból 1700 intézkedés maradt

Lyukakat vágtak a kerítésen

A déli határ védelmének egyik legfontosabb eleme a műszaki határzár. A kerítés azonban nem egyszerűen egy passzív akadály, hanem egy olyan rendszer része, amely időt biztosít a rendőröknek a beavatkozásra.

Az elmúlt években az illegális határátlépők számos módszerrel próbálták leküzdeni ezt az akadályt. Az egyik leggyakoribb módszer az volt, hogy különböző szerszámokkal – például erővágókkal – lyukakat vágtak a kerítésbe, majd ezen keresztül próbáltak Magyarország területére jutni. Máskor létrákat használtak, hogy egyszerűen átmásszanak a határzáron.

Fotó: Polyák Attila

A rendőrség folyamatosan reagált ezekre az új kihívásokra. A kerítést megerősítették, acélvas elemeket szereltek rá, valamint magasabbá és szélesebbé tették. A tetejére úgynevezett hattyúnyak-elemek kerültek, amelyek jelentősen megnehezítik az átmászást.

A cél nem pusztán az, hogy fizikailag megállítsák az illegális határátlépőket, hanem hogy elegendő időt biztosítsanak a járőröknek a helyszínre érkezéshez.

Az embercsempészek háborúja

A migrációs nyomás legerősebb éveiben azonban nemcsak a kerítés jelentett kihívást. Baukó Levente elmondta, hogy 2021-től kezdve új jelenséggel szembesültek:

a tiltott határátlépéseket egyre gyakrabban kísérte erőszak.

Fontos ugyanakkor, hogy ezt jellemzően nem a migránsok követték el, hanem az őket segítő embercsempészek.

Az embercsempészet ma is szervezett, nemzetközi bűnözői tevékenység. Az ezredes elmondása szerint a hálózatok a kiinduló országoktól egészen a nyugat-európai célállomásokig megszervezik az útvonalakat, és pontos munkamegosztás alapján működnek. Vannak, akik a határig kísérik a migránsokat, mások az átvágott kerítésnél segítik őket, míg külön emberek feladata a Magyarországra jutott személyek elszállítása.

Fotó: Polyák Attila

A rendőröket rendszeresen támadták. Kövekkel, faágakkal, földdarabokkal dobálták őket, de olyan esetek is előfordultak, amikor csúzliból kilőtt üveggolyókkal vették célba az egyenruhásokat. Máskor a határzár elemeit bontották le és azokat hajították a járőrök felé.