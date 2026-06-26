röszkebaukó leventehatármigrációs

Röszke ma: a 200 ezres migrációs nyomásból 1700 intézkedés maradt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

2022-es rekordévben közel 200 ezer esetben kellett intézkedniük a hatóságoknak a déli határnál, idén azonban öt hónap alatt mindössze 1700 alkalommal. A Magyar Nemzet Röszkén járt, ahol Baukó Levente rendőr ezredes, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának vezetője beszélt a migrációs nyomás visszaeséséről, az embercsempészek erőszakos módszereiről, valamint arról, hogyan működik ma Magyarország déli határvédelme.

Gábor Márton
2026. 06. 26. 6:30
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lyukakat vágtak a kerítésen

A déli határ védelmének egyik legfontosabb eleme a műszaki határzár. A kerítés azonban nem egyszerűen egy passzív akadály, hanem egy olyan rendszer része, amely időt biztosít a rendőröknek a beavatkozásra.

Az elmúlt években az illegális határátlépők számos módszerrel próbálták leküzdeni ezt az akadályt. Az egyik leggyakoribb módszer az volt, hogy különböző szerszámokkal – például erővágókkal – lyukakat vágtak a kerítésbe, majd ezen keresztül próbáltak Magyarország területére jutni. Máskor létrákat használtak, hogy egyszerűen átmásszanak a határzáron.

20260624 Röszke A röszkei határkerítés (ideiglenes műszaki határzár) a magyar-szerb határon. fotó: Polyák Attila (PA) MW
Fotó: Polyák Attila

A rendőrség folyamatosan reagált ezekre az új kihívásokra. A kerítést megerősítették, acélvas elemeket szereltek rá, valamint magasabbá és szélesebbé tették. A tetejére úgynevezett hattyúnyak-elemek kerültek, amelyek jelentősen megnehezítik az átmászást.

A cél nem pusztán az, hogy fizikailag megállítsák az illegális határátlépőket, hanem hogy elegendő időt biztosítsanak a járőröknek a helyszínre érkezéshez.

Az embercsempészek háborúja

A migrációs nyomás legerősebb éveiben azonban nemcsak a kerítés jelentett kihívást. Baukó Levente elmondta, hogy 2021-től kezdve új jelenséggel szembesültek:

 a tiltott határátlépéseket egyre gyakrabban kísérte erőszak. 

Fontos ugyanakkor, hogy ezt jellemzően nem a migránsok követték el, hanem az őket segítő embercsempészek.

Az embercsempészet ma is szervezett, nemzetközi bűnözői tevékenység. Az ezredes elmondása szerint a hálózatok a kiinduló országoktól egészen a nyugat-európai célállomásokig megszervezik az útvonalakat, és pontos munkamegosztás alapján működnek. Vannak, akik a határig kísérik a migránsokat, mások az átvágott kerítésnél segítik őket, míg külön emberek feladata a Magyarországra jutott személyek elszállítása.

20260624 Röszke A röszkei határkerítés (ideiglenes műszaki határzár) a magyar-szerb határon. fotó: Polyák Attila (PA) MW
Fotó: Polyák Attila

A rendőröket rendszeresen támadták. Kövekkel, faágakkal, földdarabokkal dobálták őket, de olyan esetek is előfordultak, amikor csúzliból kilőtt üveggolyókkal vették célba az egyenruhásokat. Máskor a határzár elemeit bontották le és azokat hajították a járőrök felé.

A támadások következményei sem maradtak el. Volt olyan év, amikor több mint negyven rendőr sérült meg szolgálat közben. Bár a sérülések többsége könnyebb volt, a szolgálati járművekben százszámra keletkeztek károk. Az embercsempészek célja sokszor az volt, hogy késleltessék a rendőri reagálást és megnehezítsék a járőrök mozgását.

Gyorsan helyreállítják a kerítést

A politikusok részéről  gyakran előkerül a kérdés, hogy milyen gyakran rongálják meg a kerítést, és mennyi idő alatt állítják helyre. A válasz egyértelmű az ezredes elmondása szerint: rendkívül gyorsan. Amint a rendőrök sérülést észlelnek a határzáron, azonnal jelzést küldenek a karbantartásért felelős szervezetnek. A javításokat a büntetés-végrehajtás végzi, és a helyreállítás rövid időn belül megtörténik. A rendszer folyamatos készenlétben működik, így a kerítésen nem maradnak hosszabb ideig sérült szakaszok.

A helyreállítás során minden esetben az eredeti elemeket használják. Az átvágott acélhálót acélhálóval, a megrongált NATO-drótot NATO-dróttal pótolják, hogy a határzár visszanyerje eredeti védelmi képességét

– jelentette ki Baukó Levente.

A fordulat kulcsa: együttműködés Szerbiával

A migrációs nyomás visszaesésének egyik legfontosabb oka a szerb hatóságokkal kialakított még szorosabb együttműködés volt.

A rendőr ezredes emlékeztetett arra, hogy 2022-ben a szerb oldalon súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki. Az embercsempész-szervezetek gyakorlatilag felosztották egymás között a határszakaszokat, a rivális csoportok között rendszeresek voltak a fegyveres összecsapások, sőt halálos áldozatokat követelő leszámolások is történtek.

Erre válaszul a szerb hatóságok jelentősen növelték jelenlétüket a térségben, és a magyar szervekkel szoros együttműködésben léptek fel az embercsempész-hálózatokkal szemben. Az intézkedések eredménye ma már a statisztikákban is jól látható.

Továbbra is Európa felé tartanak

A migráció azonban nem szűnt meg. A rendőrség tapasztalatai szerint ma is elsősorban szír és afgán állampolgárok próbálnak a magyar határon keresztül az Európai Unió területére jutni. Bár más közel-keleti és távol-keleti országok állampolgárai is feltűnnek a határnál, a két nemzetiség továbbra is meghatározó.

A célpont pedig változatlan: a legtöbben nem Magyarországon akarnak maradni, hanem Nyugat-Európa felé veszik az irányt. A magyar határ ezért nem csupán Magyarország, 

hanem egyben az Európai Unió egyik legfontosabb külső védvonalát is jelenti.

A röszkei határnál ma már nincs akkora nyomás, mint néhány éve. A csend azonban csalóka lehet. A kerítés, a kamerarendszer, a hőkamerák, a rendőrök és a határvadászok folyamatos jelenléte azt üzeni: a déli határ védelme továbbra is stratégiai kérdés Magyarország számára. A tapasztalatok szerint ugyanis a migrációs útvonalak gyorsan változhatnak, és ami ma nyugodtnak tűnik, az holnap ismét komoly kihívássá válhat.

Borítókép: A röszkei határkerítés (ideiglenes műszaki határzár) a magyar-szerb határon (Fotó: Polyák Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmagyar film

Filmes rendszervisszaváltás vagy igazi reform?

Dani Áron avatarja

Átmenetileg olyan új irányítási struktúra jöhet létre, amelyben a szakmai szervezetek delegáltjai is részt vehetnek az igazgatótanács és döntés-előkészítő testületek munkájában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu