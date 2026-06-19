szondi vandakormányszőlő utcaiMagyar Péter

RTL-es riporterként még a kormányt faggatta a Szőlő utcai ügyről Szondi Vanda, kormányszóvivőként megváltozott a hozzállása

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Hogyan fordulhatott ez elő? – tette fel a kérdést Szondi Vanda egy korábbi kormányinfón Gulyás Gergelynek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 19. 9:21
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A fejleményről csütörtökön az újdonsült kormányszóvivőket is megkérdezték, a HírTV arra lett volna kíváncsi, hogy miután Magyar Péter miniszterelnök öccséről (Magyar Mártonról, a Kontroll alapítójáról) derült ki, hogy akár fizethetett is a koronatanú vallomásáról, volt-e szó erről a kormányülésen. Szondi Vanda erre válaszolta azt, hogy természetesen föl sem merült, mert az ügyhöz (immáron) semmi köze a kormánynak. 

Egyébként a kormánypárt szimpatizánsai sincsenek elragadtatva az új kormányszóvivők teljesítményétől. Egy TikTok-on terjedő videó szerint a tiszások az általuk nem igazán kedvelt Gulyás Gergelyhez és Vitályos Eszterhez hasonlítják Szondi Vandát és Magyar Évát, akik egyre többször mondják azt egy-egy ügyre, hogy nem tudnak róla semmit, illetve, hogy nem volt a kormányülés témája. 

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