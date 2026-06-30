Lábon lőtte magát Magyar Péter: kártérítés és uniós per lehet a vége az alkotmánybírák kényszernyugdíjazásának

Arra a kérdésre, milyen összeget állapíthat meg a bíróság, az ügyvéd közölte,

az alkotmánybírák esetén a védett mandátum miatt a teljes összegű illetményt és az egyéb juttatásokat kell követelni.

Példaként ismertették: az előző kormány Jóri András biztos esetében a mandátum végéig járó illetményt és egyéb juttatásokat kifizette per nélkül, védve politikai érdekeit, hogy ne legyen nemzetközi botrány az ügyből, Baka András egykori főbíró a leváltása miatt kiesett három és fél évre kártérítést kapott, de nem a teljes összeget, mivel a Kúria tanácselnökeként tovább hagyták ítélkezni.

Az ügyvéd szakértő szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásnak is helye van, 2011-ben a magyar bírák is az emberi jogok megsértése miatt, jogvédő szervezetek és egyéni ügyvédek segítségével megindították az eljárásokat, de tudomása szerint, mivel az előző kormány a bírákat visszahelyezte posztjukra és kártérítést fizetett, az emberi jogi bíróság előtt indított eljárások okafogyoottá váltak.

– Az alkotmánybírák elmozdítása után Magyar Péter akkor járna el helyesen, ha nem töltené be nyomban a jogellenesen megüresedett posztokat, mert így kisebb lehetne a mostani tudásunk szerint borítékolható politikai és anyagi kár. Jó lenne tehát, ha szakember segítségét kérné – jegyezte meg az ügyvéd.