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Lábon lőtte magát Magyar Péter: kártérítés és uniós per lehet a vége az alkotmánybírák kényszernyugdíjazásának

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Lábon lőtte magát Magyar Péter: kártérítés és uniós per lehet a vége az alkotmánybírák kényszernyugdíjazásának

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A szakértő szerint a jogszabálytervezetből is jól látszik, hogy az új kormány nem rendelkezik megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező jogászi csapattal.

Munkatársunktól
2026. 06. 30. 9:51
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Arra a kérdésre, milyen összeget állapíthat meg a bíróság, az ügyvéd közölte,

az alkotmánybírák esetén a védett mandátum miatt a teljes összegű illetményt és az egyéb juttatásokat kell követelni.

Példaként ismertették: az előző kormány Jóri András biztos esetében a mandátum végéig járó illetményt és egyéb juttatásokat kifizette per nélkül, védve politikai érdekeit, hogy ne legyen nemzetközi botrány az ügyből, Baka András egykori főbíró a leváltása miatt kiesett három és fél évre kártérítést kapott, de nem a teljes összeget, mivel a Kúria tanácselnökeként tovább hagyták ítélkezni.

Az ügyvéd szakértő szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásnak is helye van, 2011-ben a magyar bírák is az emberi jogok megsértése miatt, jogvédő szervezetek és egyéni ügyvédek segítségével megindították az eljárásokat, de tudomása szerint, mivel az előző kormány a bírákat visszahelyezte posztjukra és kártérítést fizetett, az emberi jogi bíróság előtt indított eljárások okafogyoottá váltak.

 – Az alkotmánybírák elmozdítása után Magyar Péter akkor járna el helyesen, ha nem töltené be nyomban a jogellenesen megüresedett posztokat, mert így kisebb lehetne a mostani tudásunk szerint borítékolható politikai és anyagi kár. Jó lenne tehát, ha szakember segítségét kérné – jegyezte meg az ügyvéd.

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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