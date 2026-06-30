Takács Péter darabokra szedte az egészségügyi jelentést, amiről a kormánymédia nem mondott igazat

Elmondta, hogy a Fidesz-kormányzás idején 93 kórház újult meg, aminek eredményeként a hazai kórházi épületállomány mintegy 70 százaléka korszerűsödött.

Hozzátette:

a fejlesztések értéke több százmilliárd, sőt inkább ezermilliárd forintra tehető.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a kormány több mint 1200 új mentőautót szerzett be, valamint a Magyar Falu Program keretében 625 orvosi rendelő épült vagy újult meg. Szerinte ezek olyan eredmények, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Több százmilliárd forint jutott vidéki és budapesti fejlesztésekre

Takács Péter kitért arra is, hogy az előző uniós költségvetési ciklusban mintegy 600 milliárd forintot fordítottak vidéki kórházi infrastruktúra fejlesztésére. Emlékeztetett arra, hogy a közép-magyarországi régió fejlettsége miatt Budapest hosszú időn keresztül nem részesülhetett hasonló uniós forrásokból, ezért a fővárosi fejlesztéseket nemzeti költségvetési pénzből indították el.

Ennek részeként 2016-ban elindult az Egészséges Budapest Program, amelyre mintegy 140 milliárd forint jutott, majd a koronavírus-járvány idején újabb, százmilliárd forintot meghaladó budapesti kórházfejlesztési program indult.

A miniszter szerint így csak Budapesten megközelítőleg 240 milliárd forintnyi egészségügyi beruházás valósult meg.

A gazdasági helyzet javulása teremtette meg a fejlesztések alapját

Takács Péter szerint a 2010-es évek elején a gazdasági örökség miatt nem álltak rendelkezésre azonnal azok a források, amelyekből nagyszabású egészségügyi fejlesztéseket lehetett volna indítani. Úgy fogalmazott:

a 2008-as pénzügyi válság és az akkori baloldali kormányok gazdaságpolitikája után több évre volt szükség ahhoz, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye lehetővé tegye a jelentős nemzeti finanszírozású beruházásokat.

A miniszter egyúttal bírálta a Tisza Párt kommunikációját is. Szerinte az „üres kassza” emlegetése olyan politikai narratíva, amely később akár az állami vagyon értékesítésének előkészítésére is alkalmas lehet. Takács Péter összegzésként úgy fogalmazott: a kormány ugyan nem végzett minden szükséges fejlesztéssel, de álláspontja szerint az egészségügyi infrastruktúra jelentős részét sikerült korszerűsíteni, ezért szerinte téves azt állítani, hogy az elmúlt tizenhat évben nem történt érdemi előrelépés az ágazatban.