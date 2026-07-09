Áder János visszavágott Magyar Péternek: „Legyen bátor és vállalja a kijelentéseit!”
Áder János hazugságnak nevezte a miniszterelnök azzal kapcsolatos állításait, amelyeket egy csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésben a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai útjával kapcsolatban tett. A korábbi államfő szerint Magyar Péter egyebek mellett valótlanul állította, hogy az utazás családi kiruccanás volt, hogy lányuk költségeit az adófizetők állták, valamint hogy közpénzből horgászott külföldön. Áder János egyúttal felszólította Magyar Pétert, hogy kérdések helyett konkrét állításokat fogalmazzon meg, és vállalja azok jogi következményeit.
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