Borítókép: Kovács Ákos (Fotó: Csudai Sándor)
Ákos betegségének örülnek a Telex kommentelői
Sokkoló hozzászólások jelentek meg a Telex Facebook-oldalán, miután a portál beszámolt arról, hogy Kovács Ákosnál daganatot diagnosztizáltak, ezért lemondta nyári koncertjeit. A bejegyzés alatt több felhasználó nyíltan gúnyolódott az énekes betegségén, politikai utalásokkal kívánt rosszat neki, vagy éppen örömét fejezte ki a történtek miatt. A Telex egy idő múlva törölte a mocskolódó kommenteket.
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